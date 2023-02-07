AP Milletvekilleri Kızılyürek ve Georgiu’dan açıklama

Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri Niyazi Kızılyürek ve Yorgos Georgiu, “Üzüntümüz büyüktür. Dört gözle enkaz altında olan çocuklarımız, aileleri ve öğretmenlerinden mutlu haberler duymayı bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Kızılyürek ve Georgiu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye’de yaşanan korkunç deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü duyulduğu ifade edilerek, depremzedeler, aileleri ve binlerce yaralıyla birlikte olunduğu vurgulandı.

Türkiye’ye sportif faaliyetlere katılmak amacıyla giden Kıbrıslı Türk öğrencilerin akıbeti konusunda Kıbrıslı Türk vatandaşlarla aynı endişe ve acıyı paylaştıkları ifade edilen açıklamada, “Üzüntümüz büyüktür. Dört gözle enkaz altında olan çocuklarımız, aileleri ve öğretmenlerinden mutlu haberler duymayı bekliyoruz” denildi.

Bulundukları yerden sağlıklı çıkmaları için umut mesajı gönderilen, cesaret dilenen ve aileleriyle tam dayanışma belirtilen açıklamada, “Kıbrıs’ın ve bütün dünyanın yapacağı ilk iş, depremlerle dayanışma içine girmektir. Bu tür trajedilerle ancak insanlık olarak dayanışma içinde başa çıkabiliriz” ifadelerine yer verildi.