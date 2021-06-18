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AP Türkiye Raportörü Amor: HDP'ye Karşı Yürütülen Siyasi Kampanyaya Son Verilmeli

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Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'na yapılan saldırıyı ve Deniz Poyraz'ın öldürülmesini kınadı.
AP Türkiye Raportörü Amor: HDP'ye Karşı Yürütülen Siyasi Kampanyaya Son Verilmeli

Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'na yapılan saldırıyı ve Deniz Poyraz'ın öldürülmesini kınadı. 

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Amor, "HDP'ye karşı yürütülen siyasi kampanyaya son verilmesi gerektiğini" söyledi.

Amor, "HDP çalışanı Deniz Poyraz'ın HDP'nin İzmir ofisine saldıran bir saldırgan tarafından öldürüldüğünü öğrenmek beni dehşete düşürdü. Poyraz'ın ailesi ve HDP'nin yanındayım. Bu korkunç suçun sorumluları adalet karşısına çıkarılmalı. HDP'ye karşı siyasi kampanyaya son verilmeli" yazdı.

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