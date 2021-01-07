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Apple'dan Dudak Uçaklatan App Store Rekoru!

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Apple yeni yıla App store rekoruyla başladı. Apple'ın paylaştığı rapora göre App Store'da bir günde yapılan harcama rekoru kırıldı. Yapılan harcamanın boyutu ise 500 milyon doları aştı.
Apple'dan Dudak Uçaklatan App Store Rekoru!

App Store'da milyonlarca uygulama bulunuyor. Apple'ın kendi ürünleri için geliştirdiği uygulama mağazası aynı zamanda birbirinden farklı uygulamaları da bünyesinde barındırıyor. Bu uygulamalar özellikle koronavirüs salgınında oldukça popülerleşti. Evde kaldığımız şu günlerde insanlar vakitlerinin çoğunu teknolojik cihazlarının başında geçiriyor ve ilgi çeken uygulama gördüklerinde 'satın al' ve 'indir' tuşuna basıyor. Bu sürece katılan uygulamalar için yapılan harcamalar ise Apple'a rekor olarak geri dönmüş durumda.

APPLE APP STORE'DA REKORA İMZA ATTI

Apple paylaştığı yeni bir rapor ile App Store üzerinden yapılan harcamaların detaylarını açıkladı. Buna göre yeni yılın ilk gününde App Store'da 540 milyon dolarlık harcama yapıldı. Bu dudak uçuklatan rakam, Apple'ın rekor kırmasına da neden oldu. 540 milyon dolarlık App Store harcaması, tek bir günde yapılan en yüksek App Store harcaması olarak hem Apple tarihine hem de hafızalara kazındı.

NOEL İLE YENİ YIL ARASI 1,8 MİLYAR DOLAR

Apple paylaştığı yeni bir rapor ile App Store üzerinden yapılan harcamaların detaylarını açıkladı. Buna göre yeni yılın ilk gününde App Store'da 540 milyon dolarlık harcama yapıldı. Bu dudak uçuklatan rakam, Apple'ın rekor kırmasına da neden oldu. 540 milyon dolarlık App Store harcaması, tek bir günde yapılan en yüksek App Store harcaması olarak hem Apple tarihine hem de hafızalara kazındı.

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