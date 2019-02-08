  • BIST 102.604
  • Altın 221,394
  • Dolar 5,2433
  • Euro 5,9448
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Ara bölgede “Federasyon Yoluyla Yeniden Birleşme – Kıbrıs’ta Barış İçinde Bir Gelecek İnşa Etmek” paneli

» »
Birleşik Kıbrıs - İki toplumlu Barış İnisiyatifi Salı günü CTP, TDP, DISY, AKEL parti liderlerinin katılacağı “Federasyon yoluyla yeniden birleşme – Kıbrıs’ta barış içinde bir gelecek inşa etmek” konulu panel düzenliyor.
Ara bölgede “Federasyon Yoluyla Yeniden Birleşme – Kıbrıs’ta Barış İçinde Bir Gelecek İnşa Etmek” paneli

Birleşik Kıbrıs - İki toplumlu Barış İnisiyatifi Salı günü CTP, TDP, DISY, AKEL parti liderlerinin katılacağı “Federasyon yoluyla yeniden birleşme – Kıbrıs’ta barış içinde bir gelecek inşa etmek” konulu panel düzenliyor.
 

Ara bölgedeki Chateau Status restoranda gerçekleşecek panele konuşmacı olarak Başbakan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DISI Genel Başkanı Averof Neofitu ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu katılıp, konuşma yapacak.


Panel, 17.45’te KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem ve Rum Yönetimi eski milletvekillerinden, eski sözcü ve müzakere heyeti üyesi Michalis Papapetru’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak.

AB Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Ierotheos Papadopoulos ve BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Elisabeth Spehar’ın da konuşma yapacağı panel, Türk ve Rum siyasi parti liderlerinin konuşmalarıyla devam edecek. 

AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilcilikleri tarafından desteklenen etkinlikte, Yunanca, Türkçe ve İngilizce dillerinde simultane çeviri olacak.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maaşlar 3900 TL Net ve İşçiler sendikalı olacak, çalışanların 1100 TL yatırımlarını da devlet ödeyecek08 Şubat 2019 Cuma 11:44
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan “Kış Konseri”08 Şubat 2019 Cuma 11:35
  • Soylu, KKTC Karadeniz Kültür Derneğİ üyeleriyle bir araya geldi08 Şubat 2019 Cuma 11:30
  • Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk öğrenci federasyonu Rum öğrenci Örgütünü kınadı08 Şubat 2019 Cuma 10:40
  • Turgay Deniz: Çeler oy almak için proje yürütüyor08 Şubat 2019 Cuma 10:35
  • Erhürman: 4 partili koalisyon hükumeti icraatlarıyla bir bütündür!08 Şubat 2019 Cuma 10:20
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!08 Şubat 2019 Cuma 08:00
  • Özersay: Desantralizasyon yeni bir şey değil07 Şubat 2019 Perşembe 21:51
  • Başbakan Tufan Erhürman Akdoğan’da07 Şubat 2019 Perşembe 21:05
  • Siz yemeğinizi erken yiyin diye biz ölmek zorunda değiliz(/video)07 Şubat 2019 Perşembe 19:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti