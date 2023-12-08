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Ara seçimde görevli sandık başkan ve üyeleri ödendi!

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25 Haziran 2023 Milletvekilliği ara seçiminde görev yapan sandık başkan ve üyelerinin çeklerinin çıktığı duyuruldu.
Ara seçimde görevli sandık başkan ve üyeleri ödendi!

25 Haziran 2023 Milletvekilliği ara seçiminde görev yapan sandık başkan ve üyelerin çeklerinin çıktığı duyuruldu.

Ödemelerin memurların hesabına yattığı, emeklilerin ve diğer görevlilerin de çeklerini YSK'dan alabileceği belirtildi.

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