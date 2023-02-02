  • BIST 4.613,39
  • Altın 1182.064
  • Dolar 18.8132
  • Euro 20.6892
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Araç alımlarında KDV indirimleri uzatılmadı, galericiler eyleme hazırlanıyor

» »
Araç alımlarında Katma Değer Vergisi’nin indirimlerinin uzatılmadığı gerekçesiyle, galericiler eyleme gidecek.
Araç alımlarında KDV indirimleri uzatılmadı, galericiler eyleme hazırlanıyor

Araç alımlarında vatandaşa nefes aldıran Katma Değer Vergisi (KDV) indirimlerinin 31 Ocak 2023 tarihinde bittiği ve uzatılması beklenen indirimlerin, uzatılmaması sebebiyle, galericilerin eyleme hazırlandığı ifade edildi.

Devlete ciddi gelir sağlayan, araç gümrükleme esnasında ödenen vergi miktarında, yaşanan belirsizliğin bir sonucu olarak galericilerin araç gümrüklemeye ara vermesi ile ciddi oranda azaldığı belirtilirken devletin bu kalemden elde ettiği gelirlerde hatrı sayılı miktarda kayıp yaşaması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, akaryakıtta indirime gidileceğini duyurdu02 Şubat 2023 Perşembe 13:27
  • Yasalardaki “cinsiyetçi maddelere” dokunuş02 Şubat 2023 Perşembe 13:21
  • Resmi Evrak Sahteleme02 Şubat 2023 Perşembe 12:56
  • 20 Yaşında Ani Ölüm!02 Şubat 2023 Perşembe 12:52
  • Rahvancıoğlu: Türkiye’den Elektrik Alma Sürecine Yıldırarak Razı Etmeye Çalışıyorlar02 Şubat 2023 Perşembe 11:33
  • Bir neslin kaybedilmesine izin vermeyeceğiz!02 Şubat 2023 Perşembe 10:44
  • Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da trafik kazası!02 Şubat 2023 Perşembe 10:30
  • Yağmurlu hava geliyor...02 Şubat 2023 Perşembe 10:28
  • Medya Etik Kurulu Kıbrıs gazetesini kınadı, evrensel etik değerlere dikkat çekti02 Şubat 2023 Perşembe 10:27
  • Polisten tecavüz iddiasıyla ilgili açıklama02 Şubat 2023 Perşembe 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti