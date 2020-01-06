Araç kayıt harç ödemelerinde yeni dönem bugün başlıyor.

Araç seyrüsefer harçları internet üzerinden online ödenebilecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, seyrüsefer harcı, muayene harcı ve yurt dışı çıkış harcı ödemelerinin , www.bub.gov.ct.tr adresinin “Araç Kayıt Harç Ödemeleri” sayfasından ödeme olanğı sağlanacağı kaydedildi.

Ödemeler saat 12.00’den itibaren kredi kartı ile internet üzerinden yapılabilecek.

Doğabilecek sorunlara müdahale edebilmesi için 3-4 haftalık bir geçiş süresi öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, kullanıcıların bu süre zarfında karşılaştığı sorunları “1300” numaralı telefon ile veya info@bub.gov.ct.tr adresine e-posta yolu ile iletmeleri istendi.

Lefkoşa’daki Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği ve diğer kazalardaki şubelerde bilgisayar yazılım ve donanımı da yenilendiği belirtilen açıklamada, sistemin nasıl çalıştığı da anlatıldı.