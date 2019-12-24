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Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS)’ta son aşamaya gelindi

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS) Projesi donanım kurulumu ve testlerinde son aşamaya gelindiğini açıkladı.
Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS)’ta son aşamaya gelindi

Trafik Dairesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada proje kapsamında 6 Ocak 2020 itibariyle internet üzerinden (online) seyrüsefer yenileme, muayene harcı ödenmesi, özel plaka talep edilmesi ve özel araç yurt dışına çıkış işlemleri yapılabileceği bildirildi.

Bu projeye geçiş kapsamında sistemin son testlerinin yapılacağı 2-3 Ocak 2020 tarihlerinde Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi ve bölge birimlerinde işlem yapılamayacak.

Bu sebepten 2-3 Ocak 2020 tarihlerinde yurt dışı araç çıkış işlemleri Gümrük Dairesi Müdürlüğü tarafında Gazimağusa Limanı ve Girne Turizm Limanı’nda çıkış esnasında yapılacak.

Açıklamada ayrıca, yeni sistemin kullanımı hakkında detaylı bir bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

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