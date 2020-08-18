Araç yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Alaniçi’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı Alaniçi’nde bu sabah meydana gelen trafik kazasında Dervişe Hürdal ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu sabah saat 06:40 sıralarında Alaniçi’de Sht. Enver Ali Sokak üzerinde Cennet Akar’ın, yönetiminde JJ 145 plakalı araç, ikametgahının önünden geçen asfalt yoldan karşıya yaya olarak geçen Dervişe Hürdal’a çarpması sonucu meydana geldi.
Sol kalça kısmına vurması ile birlikte yere düşüp asfalt yol içerisine başını çarpması sonucu ağır yaralanan Dervişe Hürdal, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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