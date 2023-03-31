Aracın çarptığı yaya yaralandı

Gemikonağı'nda Ecevit Caddesi üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırıma çıkarak yayaya çarptı. Kazada yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 21:30 sıralarında meydana geldi.
Buse Güney (K-28), yönetimindeki JV 600 plakalı araç ile seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan kaldırım üzerine çıkarak, o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak bulunan Muhammet Mençuk (E-19)'a çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Muhammet Mençuk, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Soruşturma devam etmektedir.
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