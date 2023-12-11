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Aracında uyuşturucu madde ile yakalandı...

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Lefkoşa'da Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından aracında yapılan aramada 53 gram hintkeneviri ve 5 gram kokain ele geçirilen 45 yaşındaki S.Z ile araçta yolcu olarak bulunan Türkmenistan uyruklu G.T tutuklanarak, mahkemeye çıkarıl
Aracında uyuşturucu madde ile yakalandı...

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru 10 Aralık 2023 tarihinde saat 19.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyreden S.Z'nin kullanımında bulunan SM 773 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada aracın şoför koltuğunun altında 53 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, bir adet metal öğütücü, bir adet yaban marka elektronik hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, S.Z'nin üzerinde yapılan aramada ise giymekte olduğu gömleğinin cebinde 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, S.Z ile araçta yolcu olarak bulunan G.T'nin tutuklandığını açıkladı. Polis memuru, ele geçirilen maddelerin devlet kimya laboratuvarına gönderileceğini açıkladı.

Polis, uyuşturucu maddelerin sarılı olduğu naylon parçalarının da parmak izi inceleme şubesini gönderileceğini söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca mesele ile bağlantılı bir şahsın arandığını açıkladı. Polis memuru, yürütülecek soruşturma kapsamında her iki zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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