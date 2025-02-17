  • BIST 9880.88
  • Altın 3379.39
  • Dolar 36.2226
  • Euro 37.9939
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAFilistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını reddediyorum

Araçta baygın görüntülenmişlerdi... "Uyuşturucuyu 500 TL'ye aldık"

» »
Lefkoşa-Gazimasa anayolunda sosyal medyada araç içerisinde baygın bir halde görülen ve uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Seyfi Keskin ve Cem Aksel mahkemeye çıkarıldı.
Araçta baygın görüntülenmişlerdi... "Uyuşturucuyu 500 TL'ye aldık"

Polis memuru Hacı Durdu Özer mahkemede olguları aktardı. Polis, 12.02.2025 tarihinde iki erkek şahsın baygın halde olduğu görüntülerinin sosyal medyaya yansıması üzerine, artan ölümlü kazalar göz önünde bulundurarak, şahısların uyuşturucu etkisi altında olabileceklerine dair şüphe üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.  Polis, yapılan soruşturma sonucu araçta bulunanların Seyfi Keskin (E-29) ve Cem Aksel ( E-50) olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturma kapsamında 13.02.2025 tarihinde Cem Aksel'in Gönyeli’de tespit edilerek, kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 100 mlgr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beyaz renk kağıt parçaları, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet makas ve içerisinden uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet pipet bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, arandığını bilen Keskin'in ise, 14.02.2025 tarihinde Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Zanlıların tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, kişi başı 500 TL vererek uyuşturucu aldıklarını, olay günü uyuşturucu etkisi altında araç kullandıklarını söylediklerini aktardı. Polis, Keskin’in aracı bir süre kullandığını, kendisinden geçince Aksel’in kullanmaya başladığını ancak onunda uyuşturucu nedeniyle aracı kullanamadığını ve yolda kaldıklarını söyledi. Polis memuru, zanlı Keskin'in kan ve idrar örneği verdiğini ancak Aksel'in örnek vermediğini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi,  bu süre zarfında zanlı Keskin'den   alınan kan ve idrar örneği ile ele geçirilen emarelerin analize gönderildiğini kaydetti. Polis, yine son 3 günde zanlıların evlerinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını açıkladı.

Polis, her ne kadar zanlılar hakkında kanunsuz centetik cannabinoid alma ve tasarrufu suçundan soruşturma yürütülse de    uyuşturucu etkisi  altında trafiğe çıktıkları için trafik suçlarıyla  ilgili de araştırma yapacaklarını, kent güvenlik sisteminde inceleme yapılacağını, zanlıların gittiği güzergahların araştırılacağını belirtti.

Polis, zanlıların yasal statüsünün de araştırılacağını, muhaceret dairesine yazı yazıldığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu ve beklenen analiz sonucu olduğunu kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Büyük ikramiye “67414” numaralı bilete isabet etti17 Şubat 2025 Pazartesi 09:39
  • Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak17 Şubat 2025 Pazartesi 09:32
  • Trafik denetimlerinde 362 sürücüye rapor, 47 araca men16 Şubat 2025 Pazar 11:31
  • 2 bin 421 sürücü kontrol edildi: 407 yasal işlem, 3 tutuklu15 Şubat 2025 Cumartesi 12:45
  • KKTC’de İkamet İzinsiz Kalan Şahıs Tutuklandı15 Şubat 2025 Cumartesi 10:22
  • Gazimağusa’da Ruhsatsız Silah ve Mermi Ele Geçirildi15 Şubat 2025 Cumartesi 10:13
  • Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 407 Sürücüye Yasal İşlem, 61 Araç Trafikten Men15 Şubat 2025 Cumartesi 10:02
  • Lapta’da Alkollü Şahıstan Ahlaka Aykırı Davranış15 Şubat 2025 Cumartesi 09:51
  • Akdoğan’da Bıçaklı Saldırı!15 Şubat 2025 Cumartesi 09:43
  • Dikkatsiz ve alkollü sürücü kazaya neden oldu!15 Şubat 2025 Cumartesi 09:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti