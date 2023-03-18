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Araştırılan hava olayı: Süper hücre

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Süper hücre nedir, nasıl oluşur?
Araştırılan hava olayı: Süper hücre

Süper hücre özellikle okyanus kıyısı bölgelerde görülse de ülkemizde de zaman zaman rastlanan bir hava olayı olarak dikkat çekiyor. Süper hücre, ılık, nemli hava daha soğuk bir hava tabakasından hızla yükselerek saatte 160 km'nin üzerindeki hızlara ulaşabilen bir yukarı hava akımı oluşturduğunda oluşur.

Benzersiz yapısı ve güçlü rüzgarlar, büyük dolu taneleri ve kasırgalar gibi şiddetli hava koşulları üretme yeteneği ile karakterize edilen bir fırtına türü olan süper hücre genellikle Amerika'nın geniş düzlüklerinde, batısı olan hortum bölgelerinde, Arjantin, Urugay ve Brezilya'nın bazı bölgelerinde sık oluşuyor.

SÜPER HÜCRE NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Süper hücreler, ılık, nemli hava daha soğuk bir hava tabakasından hızla yükselerek saatte 16 km’nin üzerindeki hızlara ulaşabilen bir yukarı hava akımı oluşturduğunda oluşur. Bu yukarı çekiş daha sonra dönebilir ve birkaç km genişliğinde olabilen ve birkaç saat sürebilen dönen bir hava sütunu olan bir mezosiklon oluşturabilir.

Süper hücreler tipik olarak sıradan gök gürültülü fırtınalardan daha büyük ve daha uzun ömürlüdür ve tepede belirgin bir örs şeklindeki bulut, dönen bir yukarı hava akımı ve bir aşağı hava akımı ile oldukça organize olabilir. Genellikle kasırga, ani sel ve hasar veren rüzgarlar gibi aşırı hava olaylarıyla ilişkilendirilirler ve önemli ölçüde maddi hasara ve can kaybına neden olabilirler.

SÜPER HÜCRE TÜRLERİ NELER?

Klasik Süper Hücre: En yaygın süper hücre türüdür ve mezosiklon adı verilen büyük, dönen bir yukarı hava akımı ile karakterize edilir. Mezosiklon tipik olarak fırtınanın arkasında bulunur ve güçlü rüzgarlar, büyük dolu ve kasırgalar üretebilir.

Düşük Yağışlı (LP) Süper Hücre: Bu tip süper hücre, zayıf veya hiç yağış çekirdeğine sahiptir ve genellikle radarda tespit edilmesi zordur. LP süper hücreleri tipik olarak zayıf kasırgalar ve büyük dolu üretir.

Yüksek yağışlı (HP) Süper Hücre: Bu tür süper hücre, mesosiklonu gizleyebilen ve tespit edilmesini zorlaştırabilen büyük bir çökelme çekirdeğine sahiptir. HP süper hücreleri genellikle ani seller ve kuvvetli rüzgarlarla ilişkilendirilir ve büyük dolu ve kasırga üretebilirler.

Mini Süper Hücre: Bu, en küçük süper hücre türüdür ve zayıf bir mezosiklon ve düşük seviyeli dönüş ile karakterize edilir. Mini süper hücreler tipik olarak zayıf kasırgalar ve küçük dolu üretir.

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