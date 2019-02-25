Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı onaylandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin, “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Maddeleri görüşülerek, onaylanan ancak genelinin oylaması bir sonraki toplantıya kalan yasa tasarısı, KKTC’deki Ar-Ge Merkezleri ile Ar-Ge, tasarım ve yenilik projelerine, rekabet öncesi işbirliği projelerine ve tekno girişim sermayesine ilişkin, indirim, istisna, destek ve teşviklerle tüm bunlara yönelik kuralları, denetim usul ve esaslarını kapsıyor.

Yasayla, Ar-Ge, tasarım ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amaçlanıyor.

AMCAOĞLU

Komite raporunun okunmasının ardından söz alan UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nın yüksek eğitimin daha ileri saflara çekilmesi yönünden çok önemli olduğunu söyledi.

Yasanın görüşülerek, tek katkı koyduklarını ve bugüne gelmesine katkı koyduklarını dile getiren Amcaoğlu, tüm maddelerin oybirliğinde geçirildiğini kaydetti.

Yüksek eğitimin nitelik anlamında da istenilen seviyeye gelmesi için çalışılan komitelerde yüksek öğrenim dahil birçok kesimin de katılarak destek vermesini arzu ettiklerini dile getiren Amcaoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve YDP’nin görüşlerini çok merak ettiğini söyledi.

Siyasi pencereden fikir üretebileceklerini ama sadece siyasi olarak değil, ekonomik ve sosyal olarak katkı koyulması gereken bir yasa tasarısı olduğunu kaydeden Amcaoğlu, bu yasa tasarısına sadece UBP’nin değil birçok kesimin katkı koyması gerektiğini belirtti.

Eksiklikleri herkesin kendi penceresinden yorumlanması, iktidarın da bu yasaları dikkate alması gerektiğini kaydeden Amcaoğlu, bazı üniversite ve sivil toplum örgütlerinin de yasa tasarısı için görüşlerini verdiğini söyleyerek, çalışmalara katkı koyanlardan memnuniyet getirdi.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da söz alarak, ülke için çok önemli olduğuna inandığı yasanın görüşmesini yapmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Yüksek öğrenim alanının turizmle birlikte ülkeye olan ekonomik katkısını dile getiren Berova, üniversitelerin toplum yararına kullanıldığını belirtti.

Araştırma ve geliştirmenin devlet tarafından desteklenmesi ve kolaylıklar sağlanmasının önemli olduğunu söyleyen Berova, ileriki süreç içerisinde bu kurumun sağlıklı olması için üzerinde hassasiyetle çalışılması ve yasanın uygulanma aşamasında sorunlarla karşılaşılmaması için de gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Yasa tasarısının önemine dikkat çeken Berova, parti olarak yasaya olumlu oy vereceklerini söyleyerek yasanın ülkeye hayırlı olmasını diledi.

TOROS

CTP Milletvekili Fikri Toros, bu yasanın meclis genel kurulunda oylanacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hükümet stratejilerinde de bilgi teknolojisinin var olduğunu söyledi.

Toros, Kuzey Kıbrıs’ta Kıbrıs sorununun halen devam etmesinden dolayı bilgi teknolojileri sektöründe yaşanan sıkıntıların kalkabileceğini ve burada yapılan araştırma faaliyetlerinin görünmez icraatlar olacağını kaydetti. Toros, bu yasaların yürürlüğe girmesi halinde yüksek öğrenimin tamamlayıcısı olacağını ve beyin göçünün asgariye ineceğini de belirtti.

Yasanın komite üyeleri ve bu konunun ehli kişilerle çok iyi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Toros, bu yasa ile yeni mezunların artık hayallerini gerçekleştirmek için yurtdışına değil, teknopark ve ar-ge merkezinde staj ve çalışma yapacak olmalarından dolayı da üniversitelerin tercih edilir pozisyonunda olacağını kaydetti.

Yasanın, yabancı sermaye enjeksiyonunu da olumlu hale getireceğinden emin olduğunu söyleyen Toros, ayrıca ülke olarak kendilerini AB’ye hazırlaması gerektiğini belirtti.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, 25 Ekim 2009’dan beri planlanan bir yasanın bugün meclisten geçecek olmasının kendisine mutluluk verdiğini kaydetti.

Bu yasanın daha önce geçmiş olması halinde neler yaşanabileceğini bundan sonraki süreçte göreceklerini dile getiren Taçoy, bugün bazı teşvikler ve teknolojik alanda gelişim getirecek unsurlar taşıyan bir yasanın geçecek olmasının önemine işaret etti.

Dünyanın her yerinde araştırma ve geliştirmeye çok önemli pay ayrıldığını da anlatan Taçoy, yasanın ülkede bulunan genç nüfusun kalitesini yükselterek, nitelik ve niceliği artıracağını kaydetti.

Yasanın esas içeriğinin de bundan sonraki adımı sorgulaması olduğunu söyleyen Taçoy, bu yasanın gelişmesini sağlamak için birçok girişimin yapılaması gerektiğine değinerek, eğitimdeki eksikliklerin basamak basamak planlanarak, bazı atılımların programlanması gerektiğini söyledi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, ARGE ile ilgili yasanın kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, 2005’te çıkarılan yasanın daha gelişmişinin bugün tartışıldığını ve bunun ülkeye önemli katkıları olacağını ümit ettiğini kaydetti.

Tanınma konusunun artık tabu olmaktan çıkarılması gerektiğini, bir an önce dünyaya açılmak gerektiğini ifade eden Arıklı, bu konuda Türkiye ile mutlaka işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

NAMİ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, bugün önemli bir yasanın oy birliğiyle geçirilmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Yasanın 2009’dan bu yana gündemde olan bir yasa olduğunu anımsatan Nami, yasa konusunda sürece katkı koyan herkese ve özellikle de Başbakan Tufan Erhürman’a teşekkür etti.

Göreve gelirken KKTC ekonomisinde “ekonomiyi büyütmeyi ve işsizliği azaltmayı” ana hedef olarak koyduklarını belirten Nami, bu hedef doğrultusunda hükümetin gereken bütün adımları atacağını kaydetti.

Nami, yoğun rekabet baskısı altında ilerlerken hangi konularda güçlü olunduğunu iyi tanımlayarak, kullanmak durumunda olduklarını ifade ederek, ülke ekonomisinin en güçlü noktasının eğitim olduğuna işaret etti ve bunu etkin bir şekilde kullanmak durumunda olduklarını anlattı.

Konuşmalar ardından tasarı madde madde görüşülerek, onaylandı. Tasarının ivediliği olmaması nedeniyle genelinin oylanması bir sonraki toplantıya kaldı.