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Araştırma: Kıbrıslı Türklerin yaşam memnuniyeti, Avrupa Birliği ortalamasının 24 puan gerisinde yer aldı.

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Araştırma: Kıbrıslı Türklerin yaşam memnuniyeti, Avrupa Birliği ortalamasının 24 puan gerisinde yer aldı.
Araştırma: Kıbrıslı Türklerin yaşam memnuniyeti, Avrupa Birliği ortalamasının 24 puan gerisinde yer aldı.

Standart Eurobarometer 92 araştırmasına göre, Kıbrıs Türk halkının yaşamdan memnuniyet oranı yüzde 62.

Aynı araştırmaya göre, dövizdeki artış ve düşüşler şeklindeki dengesizlik, gerek iş yaşamı, gerekse hane halkı alım gücünü olumsuz olarak etkiledi. Suç düzeyinin artması ve işsizlik konularının da öne çıktığı araştırmaya göre Kıbrıs sorunu ve buna bağlı görüşmeler gündemin oldukça gerisine düştü.

1-25 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen  Araştırma, AB üyesi ülkelerle Türkiye, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk’tan oluşan 5 aday ülke ve Kıbrıs Türk toplumunu kapsıyor.

Araştırma 15 yaş ve üzeri Kıbrıs Türk toplumu vatandaşlarını temsil edecek biçimde seçilmiş 500 kişilik bir örneklem grubuyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

YAŞAMDAN MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 62

Standart Eurobarometer 92 Araştırması’na göre, Kıbrıs Türk toplumunda 2018’de yüzde 60 olan “yaşamdan memnuniyet” oranı 2019’da yüzde 62 oldu.

Kıbrıslı Türklerin yaşam memnuniyeti, yüzde 84 olan Avrupa Birliği ortalamasının 24 puan gerisinde yer aldı.

Araştırma raporunda, bu durum, Kıbrıslı Türklerin içinde bulunduğu olumsuz ve karamsar sosyo-ekonomik ortamın bir yansıması olarak yorumlandı. Danimarka (yüzde 97), Hollanda (yüzde 96), İrlanda (yüzde 94), Lüksemburg (yüzde 94), Malta (yüzde 92), İsveç (yüzde 96) gibi ülkeler Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında memnuniyet oranı en yüksek ülkeler olarak öne çıktı. Güney Kıbrıs’ın yaşamdan memnuniyet oranı ise yüzde 89.

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