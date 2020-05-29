  • BIST 105.360
  • Altın 377,339
  • Dolar 6,8163
  • Euro 7,5632
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Arazi Yangını

» »
Arazi Yangını
Arazi Yangını

28.05.2020 tarihinde saat 10:30 sıralarında Dörtyol-Alaniçi anayolu 1-2. kilometreleri arasında
yolun kuzey tarafında bulunan arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri ve köy halkı tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen arazi içerisinde bulunan anız ile 3 adet selvi ağacı ve 20 adet zakkum çiçeği kısmen yanarak zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTAMS ve HAK-SEN İngilizce Eğitim Merkezi'nin kapatılma kararını protesto ediyor29 Mayıs 2020 Cuma 08:46
  • 366 gün geçti! Yurttaşlık yasası halen ortada yok!29 Mayıs 2020 Cuma 08:04
  • G20 ülkelerindeki dış ticaret, Covid-19 salgını yüzünden keskin düşüşünü sürdürüyor28 Mayıs 2020 Perşembe 22:48
  • Taçoy: Devlet, yatırımcısı ile birlikte yükü omuzlayacak28 Mayıs 2020 Perşembe 21:05
  • Erhürman: Çare üretilmezse, Türkiye’den alınan dış borçla yaşanacak rahatlama da geçici olacak28 Mayıs 2020 Perşembe 21:01
  • Komite, suiistimal olmadığına kanaat getirdi28 Mayıs 2020 Perşembe 20:23
  • Gazimağusa’da yarın elektrik kesintisi olacak28 Mayıs 2020 Perşembe 19:12
  • TÜK sözleşmeli ektirdiği patatesleri 1,50 tl’den alacak28 Mayıs 2020 Perşembe 19:12
  • Taçoy:Borçlanma ile piyasaya para enjekte etme yoluna gitmemiz gerek28 Mayıs 2020 Perşembe 18:08
  • Güngördü: “Dünkü eylem art niyetli zihniyetin bir parçasıdır”28 Mayıs 2020 Perşembe 17:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti