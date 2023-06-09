Arden Gıda PDO Hellim Sertifikasını Aldı

Hellim/Halloumi menşe ismi korumalı ürün (PDO) spesifikasyonlarına uygun üretim yapma yönünde ortaya koymuş olduğu vizyon ve çaba neticesinde Arden Gıda, bağımsız denetim kurumu Bureau Veritas tarafından yapılan denetimden başarıyla geçerek bugün, Gülgün Hellimleri’nden sonra, PDO sertifikasyonunu almaya hak kazanan 2. üreticimiz olmuştur. Arden Gıda ve tüm çalışanlarını tebrik ederiz.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Toplumunun PDO’dan en iyi şekilde faydalanması için diğer tüm ilgili paydaşlar ile yıllardır ortaya koymuş olduğu yoğun çabaların sonuç vermeye başlamasını görmekten büyük bir memnuniyet duymaktadır. Bu çerçevede, diğer Hellim üreticilerimizin de PDO sertifikasyonunu temin etmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.

Nihai amacımız, Kıbrıslı Türk Hellim üreticilerimizin AB ortak pazarına erişimini mümkün kılmaktır. Bu kapsamda hedefimiz, AB’ye ilk ticaretin 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda Odamız, AB Komisyonu ve ilgili yerel paydaşlar ile AB’ye Hellim ticaretini mümkün kılacak ilgili ön çalışmaların bir an önce tamamlanması, sağlık ve hijyen standartları denetimi için gerekli mekanizmanın kurulması için çabalarını yoğun bir şekilde devam ettirmektedir.

Hellim/ Halloumi’nin Menşe İsmi korumalı ürün olarak tescil edilmesiyle, ürünün AB’de yalnızca Kıbrıs’ta üretilmesine izin verilmekte ve bunun da tüm adaya net ekonomik fayda sağlaması beklenmektedir. Kıbrıslı Türk Hellim üreticilerinin AB kalite ve standartlarında üretim yaparak AB ortak pazarına erişimi, üründe kalite artışı ile birlikte sektörün karlı ve sürdürülebilir olmasını sağlayabilecek, üretim zinciri boyunca gelir artışına yol açabilecektir.

Hellim/Halloumi PDO tescili, getireceği ekonomik faydanın yanısıra iki toplum arasındaki ekonomik iş birliğinin gelişmesine katkı koyacağı cihetle de büyük önem taşımaktadır.Bu nedenledir ki Kıbrıs Türk Ticaret Odası, süreçte yaşanan zorluklara ve ideal olmayan koşullara rağmen Hellim’in AB tescil sürecini en başından bu yana desteklemektedir.