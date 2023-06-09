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Arhun: Yeni asgari ücret için şu anda rakam vermek doğru değil

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İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, ekonominin ‘ipini koparmışcasına’ kendi yolunu çizdiğini kaydederek, “Yeni asgari ücret için şu anda rakam vermek doğru değil” dedi.
Arhun: Yeni asgari ücret için şu anda rakam vermek doğru değil

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Tek Manşet’ adlı programa konuk oldu. 

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Arhun, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun çalışmalarını değerlendirdi. 

“ENFLASYON İPİNİ KOPARMIŞCASINA KENDİ YOLUNU ÇİZİYOR” 

Ekonominin ‘ipini koparmışcasına’ kendi yolunu çizdiğini kaydeden Arhun, “Bir taraftan enflasyon yükseliyor, diğer taraftan da döviz artıyor” dedi. 

Arhun, “Eğer bugün asgari ücret belirlenirse, gelecek ay yeniden belirlenme ihtiyacı çıkabilir ortaya” ifadelerini kullandı. 

İşçi temsilcilerinin, Türkiye’de yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından KKTC’de de belirlenmesini talep ettiğini dile getiren Arhun, “Biz de işverenler olarak bu fikre destek verdik” diye konuştu. 

“ASGARİ ÜCRET KIBRIS DOĞUMLULARIN ÜCRETİ OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR” 

Arhun, asgari ücretin Kıbrıs doğumluların ücreti olmaktan çıktığını öne sürerek, “Kıbrıs doğumluların yüzde 5’i asgari ücretle çalışıyor. İstisnalar kaideyi bozmaz” açıklamasında bulundu. 

Üçüncü ülkelerden KKTC’ye gelen çalışanların kendi ülkelerinde aldığı ücreti burada da ödemeyi talep ettiklerini söyleyen Arhun, “Belirlenen asgari ücretin yüzde 25 altını üçüncü ülke vatandaşlarına verebilmeliyiz” dedi. 

"YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN ŞU ANDA RAKAM VERMEK DOĞRU DEĞİL" 

Arhun, şu anda yeni asgari ücret için rakam vermenin erken olduğunu dile getiren Arhun, “Yalnızca son haftada dövizden kaynaklanan kayıp yüzde 8’dir” ifadeleri kullandı. 

 

İlerleyen günlerde asgari ücret için 18-20 bin TL’nin mutlaka masada olacağını dile getiren Arhun, “İşverenler olarak bize de açık kapı bırakılmasını istiyoruz. Yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu. 

Kaynak: Kıbrıs Postası

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