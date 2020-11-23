Arıkan: “Yaşamın Her Aşamasında, Öğretmenlerin Emeği Var”

Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği (KTÖB) Başkanı Abdurrahman Arıkan, 24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Yaşamın her aşamasında, öğretmenlerin emeği var” dedi.

KTÖB Başkanı Abdurrahman Arıkan, medeniyetlerin temelinde ve devamlılığında eğitimin ve eğitimcilerin büyük rolü olduğunu vurguladı.



Arıkan, “Sadece mesleki değil, kişisel, kültürel ve sosyal gelişimiz için bizlere büyük emek veren değerli öğretmenlerimize minnet borcumuz ödenmez. Başta, Peygamberimiz Hz. Muhammed olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, Cumhuriyetimizin yetişen gelecek nesillerle daha ileriye taşınacağını umuyorum " dedi.