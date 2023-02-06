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Arıklı: “Adıyaman’a giden uçak 18 kişiyle geri dönecek”

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Adıyaman’a giden uçağın, 16 öğrenci ve 2 öğretmenle bu gece KKTC’ye geri döneceğini açıkladı.
Arıklı: “Adıyaman’a giden uçak 18 kişiyle geri dönecek”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Adıyaman’a giden uçağın, 16 öğrenci ve 2 öğretmenle bu gece KKTC’ye geri döneceğini açıkladı.

Arıklı, BRT ana habere yaptığı açıklamada, uçağın birazdan havalanacağını ve 18 yolcuyla Ercan Havalimanı’na geleceğini söyledi.

180 kişinin de bu gece Adana’ya ailelerinin yanına gideceğini, onların da uçakla gönderileceğini belirten Arıklı, bugün ayrıca bir gemiyle Türkiye’ye gönderilenler olduğunu, 3 geminin de bu akşam ayrılmasının planlandığını ancak denizdeki fırtına nedeniyle henüz gemilerin yola çıkamadığını bildirdi.

Erhan Arıklı, toplamda 1700’e yakın kişinin deprem bölgelerine gideceğini kaydetti.

Arıklı, yarından itibaren yardım kampanyaları organize şekilde devam edeceğini de ekledi.

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