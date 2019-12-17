Arıklı: "Benim 2. tura kalma ihtimalim Tatar'dan daha fazla"

BRT'de Baykan Gürses Özdağ'ın programına katılan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı çarpıcı açıklamlar yaptı.

Erhan Arıklı " Hükümetin akibetinden tutun, cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar hatta ikinci tur ile ilgili tahminlerimi söyledim ve dedimki; "UBP lilerin bir çoğu Ersin Tatar'a oy vermeyecek. Partide sessiz bir kesim hesaplaşma gününü bekliyor. Küskün UBP lilerin bir çoğu oyunu bize verecek. Şunu iddia ediyorum ki benim ikinci tura kalma ihtimalim ondan daha fazla" dedi.