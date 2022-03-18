Arıklı, BTHK’daki Çalışmalar Hakkında Bilgi Aldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) yeni binasını ziyaret etti, Kurum Müdürü Kadri Bürüncük’ten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Arıklı’ya bina ile ilgili bir de sunum yapıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BTHK’nın Rauf Raif Denktaş Caddesi üzerindeki yeni binasını ziyaret etti. BTHK Kurul Başkanı Kadri Bürüncük’ten Kurum’un çalışmaları ile ilgili bilgi alan Arıklı, personel ile de tanıştı.

Ziyaretinde Bakan Erhan Arıklı’ya, BTHK binası ile ilgili bilgi sunumu yapılarak, binanın özellikleri aktarıldı.

Sunumda, 2017 yılında Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile yeni hizmet binası tasarımına ilişkin yarışma düzenlendiği ve yarışma sonunda kazanan tasarım sahipleri ile sözleşme bina tasarımı ve projelendirilmesinin tamamlandığı belirtildi.

Tasarımın tamamlanmasının ardından, 2019 yılında, yürürlükteki mevzuat uyarınca ihaleye çıkıldığının ve Gerçek İnşaat ve Müteahhitlik Şirketi Ltd’nin ihaleyi kazandığının kaydedildiği sunumda, Şubat 2022’de Kurum’un yeni binasında hizmet vermeye başladığı anlatıldı.

Sunumda, binanın 4 bin 630 metre kare büyüklüğünde olduğu, bodrum dahil 4 kattan oluştuğu, 13’ü kapalı 50 araçlık park yerinin bulunduğu ve 90 kişilik konferans salonuna sahip olduğu aktarıldı.

ARIKLI: “ASIL ÇÖZÜM FİBER SİSTEME VE 5G’YE GEÇİŞ OLACAKTIR”

Sunumun ardından açıklamalarda bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bilişim, bilgi ve teknolojinin kalbi konumundaki BTHK’nın yeni binasının mükemmel olduğunu ifade etti.

BTHK’nın, ülkenin belki de en ciddi çalışan, görevini layıkıyla yerine getiren bir kurum olduğunu kaydeden Arıklı, Kurum’un bu hale gelmesinde ve yeni binanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hükümet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bilişim adası olması arzusunda olduklarını ve bununla ilgili çalıştıklarını anlatan Arıklı, internet altyapı sağlayıcılarının talebi doğrultusunda internetin hızının artırılması için geçtiğimiz günlerde BTHK tarafından bir çalışma yapılmasını rica ettiğini söyledi. Kurum’un gerekli çalışmayı yaptığını aktaran Arıklı, yasal sürecin tamamlanmasının ardından evlerdeki internetin daha hızlı olacağına inanç belirtti.

Arıklı, “Tabii bu ara bir çözümdür. Asıl çözüm fiber sisteme ve 5G’ye geçiş olacaktır. Bunu da kısa süre içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz” diyerek, turizm ve eğitim adası iddiasında olan ülkede internetin hızlı ve çağdaş teknolojiye dayalı bir internet sisteminin önemine vurgu yaptı.

Arıklı, Bakanlık olarak BTHK’ya çalışmalarında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da belirtti.

BÜRÜNCÜK: “DAHA HIZLI İNTERNET VERİLEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

BTHK Kurul Başkanı Kadri Bürüncük ise, Bakan Arıklı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı.

Bürüncük, ziyarette 4G ile 5G ihaleleri, fiber altyapı, siber güvenlik ve bilişim suçları gibi konularla ilgili Arıklı’yı bilgilendirme ve Arıklı’nın görüş ve önerileri doğrultusunda çalışmalarına yön verme fırsatı bulduklarını anlattı.

Bakan Arıklı’nın isteği üzerine, internet servis sağlayıcıların kullandığı frekanslarda bir genişleme yaparak daha hızlı internet verilebilmesi için çalışmalara başladıklarını belirten Bürüncük, “Tüzük değişikliği yapıp yasal mevzuat gereği 15 günlük kamu görüşüne açtık” dedi.