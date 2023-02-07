Arıklı: Bugün için ek sefer koymayı düşünüyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’ye yaptığı değerlendirmede, ekiplerin gece boyunca zor şartlar altında çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

7.7 şiddetindeki bir depremin küçümsenemeyecek bir felakete yol açtığını kaydeden Arıklı, bu depremin şiddetinin daha önceki depremlerele kıyaslanamayacağını kaydetti.

“Tarihte eşi benzeri olmamamıştır” diyen Arıklı, bu yüzden eleştiriler yapılırken sağduyulu olunmasını istedi.

Arıklı, Hayırlı haber beklediklerini belirtti ve sabırlı olmak gerektiğini söyledi.

Havayolu seferlerin kesintisiz devam ettiğini söyleyen Arıklı, bugün ek bir sefer koymayı düşündüklerini de kaydetti.

Arıklı, ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını da vurguladı.