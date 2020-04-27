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Arıklı: Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin bitmiş olduğunu iddia etti

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Arıklı: Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin bitmiş olduğunu iddia etti
Arıklı: Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin bitmiş olduğunu iddia etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı’nın görev süresi konusunu Anayasa Mahkemesi’ne taşıması ile ilgili BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Arıklı, Cumhurbaşkanı’nın görev süresi ile ilgili görüşlerini ortaya koyan başvuruyu Cuma günü Anayasa Mahkemesi’ne yaptıklarını ve yarın itibarıyla Anayasa Mahkemesi’nin süreci başlatacağını söyledi.

Arıklı, “Bizim iddiamız görev süresi bitmiş ve sivil hayata dönmüş bir cumhurbaşkanına sen görev sürene devem et demektense Anayasa’nın 104’üncü ve 105’inci maddesinde geçtiği şekilde seçilmiş olan ve görevine devam eden Meclis Başkanına sen cumhurbaşkanına vekalet et 45 gün değil 6 ay sonra seçime götürelim demek çok daha hukuka uygun olurdu”dedi.

Arıklı, bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanı’nın ve Cumhurbaşkanlığı makamının yıpratılmaması gerektiğini de dile getirdi.

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