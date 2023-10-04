Arıklı: Ercan’daki eksiklikler giderilmezse işletmeci her gün için bin dolar ceza ödeyecek; af yok!

“Ercan’daki 150-200 noktada eksiklikler giderilmezse işletmeci her gün için bin dolar ceza ödeyecek ve bu konuda da bir af söz konusu olmayacak” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni Ercan Havalimanı ile ilgili “Artık güç bizde” dedi ve Ercan’a verilen “geçici kabul izni” konusunda sürenin bitmesine bir buçuk ay kaldığını ifade ederek “Ercan’daki 150-200 noktada eksiklikler giderilmezse işletmeci her gün için bin dolar ceza ödeyecek ve bu konuda da bir af söz konusu olmayacak” dedi.

Bakan Erhan Arıklı, denetimlerle ilgili de bugün bir yazışma yaptıklarını ifade ederek söz konusu eksikliklerin uçuş güvenliği ile ilgili olmadığını sözlerine ekledi.

BRT ekranlarında konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Ercan’daki son duruma ilişkin şöyle dedi;

“Ercan’da sorunlar, eksiklikler büyük oranda giderildi... Ercan’da geçici kabul yaptık. 6 aylık bir süre var. Türkiye devlet hava meydanlarından sivil havacılık teşkilatlarından, bizim sivil havacılıktan arkadaşlarımız geçici kabul verirken 150-200 noktada eksiklikler tespit ettiler.

Uçuş güvenliğini sıkıntıya sokmayan eksiklikler bunlar…

2,5 ayı geçti bu sürenin. Bu sürenin sonunda devlet havalimanı meydanlarından ekip gelip eksikliklerin hangilerinin giderilip giderilmediğini bize rapor verecek.

Bu konuda yazışmamızı da bugün yaptık.

Bunlar yerine getirilmediği takdirde kesin kabul vermemiz mümkün değil ki giderilmezse her gün için bin dolar ceza ödeyecek ve bu konuda da bir af söz konusu olmayacak… Artık güç bizde. Altına imza atılan taahhütnameyi yerine getirecek”