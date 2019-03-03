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Arıklı: “Giden aynı, gelen aynı, gelecek olan da aynı”

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı hükümetin, gelmiş geçmiş en kötü hükümet olduğunu savunarak, “Giden aynıydı, gelen aynı, gelecek olan da aynı” ifadelerini kullandı.
Arıklı: “Giden aynı, gelen aynı, gelecek olan da aynı”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı hükümetin, gelmiş geçmiş en kötü hükümet olduğunu savunarak, “Giden aynıydı, gelen aynı, gelecek olan da aynı” ifadelerini kullandı.

YDP, Bahçeli'de kahvaltı düzenledi.

Partiden verilen bilgiye göre, toplantıda konuşan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, YDP’nin sabah kahvaltılarının büyük ilgi gördüğünü söyleyerek “Amaç elbette iki sokum kahvaltı değil, amaç bir olduğumuzu, birlik olduğumuzu dost-düşman herkese göstermektir” dedi.

 

ARIKLI

Kahvaltıda konuşan Genel Başkan Arıklı, “Yağan yağmura aldırmadan gönül seferberliği çağrımıza uyarak buraya koşan herkese selam olsun” dedi.

Arıklı, YDP’nin Genel Seçimlerden sonra sürekli sahada olan tek parti olduğunu, partisinin canlılığının “ölü gibi yatan” diğer partileri dahi harekete geçirdiğini söyledi.

Arıklı, “Bu Hükümet gelmiş geçmiş en başarısız, en beceriksiz hükümettir. Şimdi birileri bu hükümeti yıkıp yeni bir hükümet kurmak için kolları sıvamış durumda. İyi de ne olacak? Giden aynıydı, gelen aynı, gelecek olan da aynı. Gelin adam gibi erken seçime gidelim, taşlar yerine otursun.” dedi.

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