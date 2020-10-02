Arıklı hala karantina'da:Komplo mu?

Erhan Arıklı sosyal medya hesabından paylaştı:

KOMPLO MU, DANDİK TEST KİTİ Mİ?

Yakındoğunun çift negatifinden sonra Kolan Hastahanesi ve Etik Hastahanesinde yaptırdığım testler de negatif çıktı.

Yetmedi Amerikan Sağlık Örgütünün onayladığı tek test kiti de negatif verdi.

Ama Bakanlık hala Düşük Pozitif iddiasında...

"Bana komplo kurdunuz ve seçim kampanyasından beni uzak tutmak istiyorsunuz" demeyeceğim. Çünkü Bakanlık taki ve Hastahanede ki sağlık ekibine güveniyorum. Laboratuvarda çalışan iki hemşire yakın akrabam.

Diyeceğim tek şey şu; Elinizdeki bu test kitleri dandik. Ölü hücre ile canlı virüsü birbirinden ayıramıyor.

Bu test kitlerini size kim kaça kakaladı ise bunun hesabını soracağız...