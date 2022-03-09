Arıklı: Hedefimiz 20 Temmuz’a Yetiştirmek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı yeni terminal inşaatında incelemelerde bulundu.



İnşaat bölgesine ziyaretinde ilk olarak yetkililerle toplantı yaparak, gelişmeler hakkında bilgi alan Arıklı, daha sonra yapım aşamasında olan havalimanı terminal binasını gezip, gözlemlerde bulundu.



Ziyarette, T&T Havalimanı işletmeciliği, Planlama İnşaat Dairesi, Sivil Havacılık Dairesi ve Karayolları Dairesi yetkilileri, ilgili uzmanlar ve mühendisler hazır bulundu.



“HAVALİMAN BİTİNCE, EMİNİM Kİ BİRÇOK ÜLKE BİZİ KISKANACAK”



İncelemelerin ardından, basına açıklama yapan Bakan Arıklı, yeni havalimanının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük yatırım alanı olduğuna dikkat çekerek, inşaatı yerinde görmek istediğini belirtti.



Havalimanı’nın açılışını 20 Temmuz’da yapmayı hedeflediklerini ve bu yönde 1200 kişinin fedakarca çalıştığını belirten Arıklı, mevcut bir takım eksikliklerin olduğunu, kendilerinden kaynaklı olanlar için gerekli talimatları verdiğini kaydetti.



“Mükemmel bir tesis oluyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. KKTC’nin yüz hakkı olacak bir tesis olacak. 5 milyon kapasiteli ama 10 milyon kişiye kadar çok rahat hizmet verebilecek bir yer olduğunu görüyoruz. Eminim ki bu havalimanı bitince, birçok ülke bizi kıskanacak” ifadelerini kullanan Arıklı, mevcut havalimanı binasını da genel havacılık hizmetleri için kullanmayı planladıklarını söyledi.



“UÇAK FİYATLARININ DÜŞMESİNİN TEK YOLU REKABETİ ARTIRMAK”



Yüksek uçak biletleri fiyatlarıyla ilgili soru üzerine, Arıklı, biletlerin ucuzlamasının tek yolunun rekabeti artırmak ve fazla sayıda uçak şirketinin havalimanına inmesini sağlamak olduğunu belirtti.



Bunun için iki kanaldan çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Arıklı, Turizm Bakanı’nın bugün Antalya’ya gittiğini, orada bir havayolu şirketiyle görüşeceğini, kendisinin ise milli havayolu olabilecek bir şirketin kuruluşu için yapmış oldukları fizibilite çalışmasını dün Bakanlar Kurulu’na sunduğunu kaydetti.



Arıklı, Bakanlar Kurulu’nun incelemesi ve onaylamasının ardından, milli havayolu kurabilmek için çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.



“HASİPOĞLU’NUN İSTİFASININ DETAYLARINI BİLMİYORUM”



Bakan Arıklı, Oğuzhan Hasipoğlu’nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa ettiği yönündeki haberlere ilişkin bir soru üzerine de, istifayı duymadığını, detayları bilmediği kaydetti ve “Kendi takdiri. Hasipoğlu, değer verdiğim, saydığım birisi. KKTC’nin milli davasına hizmet vermiş değerli arkadaşlardan birisi” dedi.