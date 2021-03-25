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Arıklı : Hem Üretici Hem Tüketici Rahat Bir Nefes Alacak

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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı milletvekilliği döneminden beri üzerinde durduğu ‘Hal Yasası’ ile ilgili son gelişmeleri aktardı.
Arıklı : Hem Üretici Hem Tüketici Rahat Bir Nefes Alacak

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı milletvekilliği döneminden beri üzerinde durduğu ‘Hal Yasası’ ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

Adeta kronikleşmiş sorun haline gelen hal yasa tasarısında son aşamaya gelindiğini aktaran Arıklı, “Hal Yasası meclise gelip de yasalaşmayan konularımızdan biri. Her hükümet döneminde meclis alt komitesini meşgul ediyor ama bir türlü yasalaşması mümkün olmuyor” dedi.

Ekonomi Bakanı olduğunda da ilk  ilgilendiği konulardan birinin Hal Yasası olduğunu dile getiren Arıklı, yasa tasarısına son şeklinin verildiğini, UBP, CTP, HP’nin de bu konuda hassasiyet gösterdiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:  “Diğer paydaşlarla ortak yasa tasarısını tamamladık üretimden toptancılara marketçiler birliğine kadar her görüşe başvurduk. Umarım çok fazla detaylara takılmadan bir an evvel mecliste bu yasa tasarısını yasalaştırırız diye düşünüyorum. Hem üretici hem tüketici için en büyük iyiliği yapmış oluruz.”  

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