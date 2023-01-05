Arıklı: Hükümeti bozan biz olmayız

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bütçe görüşmeleri sonrasında hükümetin geleceği ile ilgili bir değerlendirme yapacaklarını kaydetti.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ adlı programa konuk oldu.

Hükümetin geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Arklı, “Hükümeti bozan biz olmayız. Bütçe görüşmeleri sonrasında siyasi partiler olarak kendi içimizde bir değerlendirme yapacağız” dedi.

Arıklı, kendi içlerinde yapacakları değerlendirmenin ardından diğer hükümet ortakları ile oturup hükümetin geleceği ile ilgili bir karar vereceklerini kaydetti.

Hükümete girerken 100 günlük bir hükümet programı sunduklarını dile getiren Arıklı, “Benim partim bu programın uygulanıp uygulanamadığını sorguluyor” ifadelerini kullandı.

Arıklı, bütçe görüşmelerinin ardından hükümet ortakları ile yapılacak toplantının ardından hükümetin geleceğinin netleşeceğini belirtti.

Erken seçim konusunu da değerlendiren Arıklı, “Demokraside alternatif tükenmez. En az 4 tane yapılabilecek hükümet modeli var. Erken seçim de alternatifler arasındadır” diye konuştu.

Arıklı, “Ya halkın sorununu çözebilen bir hükümet olacaksınız, ya da yeni bir hükümetin kurulmasına olanak sağlayacaksınız” dedi.

YDP olarak hükümetin içinde kalmaları durumunda icraat yapmak istediklerini belirten Arıklı, “YDP olarak bu hükümetin küçük ortağıyız. Hükümet bizsiz de devam eder” ifadelerini kullandı.

Arıklı, hükümet olarak 7 aylık süre zarfında hala daha bütçede gelirleri artıracak adımları atamadıklarını da sözlerine ekledi.