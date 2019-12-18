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Arıklı: “İçişleri Bakanlığı hükümeti çok zor duruma sokuyor”

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2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı ele alan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu İçişleri Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı konuşmasında İçişleri Bakanı’nın hedefinin ne olduğunu bilmediklerini ve hükümeti de çok zor duru
Arıklı: “İçişleri Bakanlığı hükümeti çok zor duruma sokuyor”

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı ele alan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu İçişleri Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı konuşmasında İçişleri Bakanı’nın hedefinin ne olduğunu bilmediklerini ve hükümeti de çok zor duruma soktuğunu savundu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, mevcut hükümet içerisinde en tartışmalı icraat yapan İçişleri Bakanı’nın hedefinin ne olduğunu bilmediklerini ve hükümeti de çok zor duruma soktuğunu savundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nde KKTC vatandaşlarına hangi uygulama yapılıyorsa, burada da aynı uygulamaların yapılması gerektiğini dile getiren Arıklı, vize ve ikametlere ilişkin tüzüğün iki ülke arasında sorun yarattığını iddia etti.

Cezaevindeki sorunlara, özellikle gardiyanların sorunlarına değinen Arıklı, mevcut gardiyanlar emekli olduktan sonra personel sorunu yaşanacağını ileri sürdü.

İmar planıyla ilgili Mimar Mühendis Odaları Birliği’nin yazdığı mektubun çok ciddi endişeler taşıdığına işaret eden Arıklı, bu endişeleri değerlendirdiklerini belirterek, örnekler verdi ve endişelerini dile getirdi.

En büyük paydaşlardan biri olan Mimar Mühendis Odaları Birliği ile İçişleri Bakanlığı’nın birlikte çalışmaması eleştirisinde bulunan Arıklı, 10-15 yıldır ilan edilen emirnameler konusuna da değindi.

Var olan emirnamelerle ilgili çalışmalar yapılmamasını da eleştiren Arıklı, Karpaz’da Erenköy Belediyesi’ni batıran emirname konusunda neden çalışma yapılmadığını sordu ve Girne emirnamesi konusunda eleştirilerde bulundu.

İmara açılan bölgeleri incelendiğinde ilginç bir durumla karşılaşıldığı yorumu yapan Arıklı, Lemar bölgesindeki arazi imara açılmazken, Long Beach bölgesinin imara açılmasının nedenlerinin açıklanmasını istedi. Arıklı, ciddi düzgün bir imar ve yapılaşma planına ihtiyacı olduğunu ancak bunu yaparken çok dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Arıklı, hükümetin yaptıklarından olduğu kadar yapamadıklarından da Başbakan Ersin Tatar’ın sorumlu olduğuna savunarak, “İmar planı bu şekilde geçecekse hükümetin çok ciddi sorunları var” dedi.

Belediye reformu konusunda da eleştirilerde bulunan Arıklı, bu konuda herhangi bir ciddi çalışmanın yapılmadığını ve belediyelerin çok ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Ekim 2019’a kadar Belediyeler (Değişiklik) Yasası ile Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası’nın meclise sevk edileceğinin söylendiğini ancak bunun başarılamadığını ifade eden Arıklı, muhtarlarla ilgili bir takım çalışmalar yapıldığını, ancak bu çalışmaların yeterli olmadığını kaydetti.

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