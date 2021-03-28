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Arıklı Partililerinin kendinden olmadık işler talep ettiğini açıkladı

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Arıklı Partililerinin kendinden olmadık işler talep ettiğini açıkladı
Arıklı Partililerinin kendinden olmadık işler talep ettiğini açıkladı

Adam geliyor; "Şu ihaleyi filanca kişi almalı Başkan. Ben de ondan yolumu bulacam" diyor.

Soruşturuyorsunuz ki, ihaleye 2 teklif var. Arkadaşın dediği firma 320 bin TL eksik vermiş. "Kusura bakma olmaz. Biz yetim hakkı yemek için bu partiyi kurmadık" diyorsun.

Bir bakıyorsun, ertesi gün karşı tarafa geçmiş seni tarıyor.

Memnun oluyorsun. "Şükür ki bu tiplerden kurtuluyoruz" diyorsun...

Başka bir partili geliyor; "Başkanım ben şuraya atanmak istiyorum..." Bakıyorsun atanmak istediği birim ile uzaktan yakından ilgisi" yok. "Olmaz. Biz oraya iş bilen birini n atamasını yapacağız" diyorsun. Bir Bakıyorsun o da karşı ya geçmiş. Seni tarıyor.

Başka bir örnek,

adam gelmiş "Filanca yere beni ata. Partiye çok faydalı olurum" diyor. Soruyorsun; "Ne mezunusun?" "Lise mezunu. Ama önemli değil. Filanca partinin fişmekan adamı da lise mezunu idi".

"Olmaz" diyorsun. "Orası önemli bir kurum. Oraya lise mezunu birisini nasıl atarız? diyorsun. Küsüyor. O da karşıya geçiyor.

Seni taramaya başlıyor.

En güzeli de ne biliyor musunuz; Mağusa köylerinden birinde bize muhalif birisine soruyorlar;"Niye Başkana karşısın?"

Cevap;"Başkan benim facebook paylaşımlarımı bir kez bile beğenmedi. Oysa Filanca kişi beni sürekli beğeniyor".

Bunları duyunca

gülüyorsunuz ve içinizden "İnnallahe maassabiriyn" (Allah sabredenlerle birliktedir) diyerek yolunuza devam ediyorsunuz...cs+.png

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