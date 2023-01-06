  • BIST 5.256,69
  • Altın 1108.692
  • Dolar 18.7626
  • Euro 19.7263
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Arıklı: Posta Dairesi Ülke Tanıtımına Önemli Katkıda Bulunuyor

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Postaları’nın 59’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Posta Dairesi Müdürü Yusuf Örs ve beraberindekileri kabul etti.
Arıklı: Posta Dairesi Ülke Tanıtımına Önemli Katkıda Bulunuyor

Bakan Arıklı, Kıbrıs Türk Postalarının kurulduğu günden itibaren Kıbrıslı Türklerin yurt dışı ile iletişimini sağladığını, bugün ise Posta Dairesi’nin bastığı pullarla KKTC’nin tanıtımına önemli katkıda bulunduğunu ifade etti.

Arıklı, “Posta Dairesi’nin tasarımını yapıp satışa sunduğu pullar, dünyanın dört bir yanına ulaşıyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarihini, doğasını ve kültürünü tanıtıyor. Bir çok yabancı ülkeden filateslistler bu pullara büyük ilgi duyuyor. Bu bizim için oldukça gurur verici” dedi.  

Arıklı, Posta Dairesi’nin bakanlığa bağlı daireler arasında özel bir yere sahip olmakla birlikte Kıbrıs Türkü’nün kurduğu ilk resmi daire olduğunu belirterek, Posta Dairesi tarafından verilen hizmetin kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için gerekli desteğin sağlanacağını kaydetti.

Kabulde Posta Dairesi Müdürü Örs tarafından Bakan Arıklı’ya, Posta Dairesi’nin 2008 Pul Albümü hediye edildi.

Kabul sırasında Örs’e Kıbrıs Türk Filateli Derneği Başkanı Sedat Çomunoğlu ve Posta Dairesi çalışanları eşlik etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki Lider Bir Araya Geliyor06 Ocak 2023 Cuma 12:03
  • Kurtuluş Lisesi’nde kan bağışının önemi konusunda etkinlik düzenledi06 Ocak 2023 Cuma 11:40
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Posta Dairesi Müdürü Örs ve beraberindekileri kabul etti06 Ocak 2023 Cuma 11:33
  • YYK’da özel radyo ve televizyon kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı06 Ocak 2023 Cuma 11:25
  • Guterres, Kıbrıs sorununda sonuç odaklı müzakere çağrısı yaptı06 Ocak 2023 Cuma 10:58
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi onaylandı06 Ocak 2023 Cuma 10:35
  • Tatar: Meclis’te oluşturulan dostluk gruplarının yararlı olacağına inanıyorum06 Ocak 2023 Cuma 10:16
  • Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile telefonda görüştü06 Ocak 2023 Cuma 10:10
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (6 Ocak 2023)06 Ocak 2023 Cuma 09:26
  • İçişleri Bakanlığı bütçesi onaylandı05 Ocak 2023 Perşembe 20:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti