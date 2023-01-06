Arıklı: Posta Dairesi Ülke Tanıtımına Önemli Katkıda Bulunuyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Postaları’nın 59’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Posta Dairesi Müdürü Yusuf Örs ve beraberindekileri kabul etti.

Bakan Arıklı, Kıbrıs Türk Postalarının kurulduğu günden itibaren Kıbrıslı Türklerin yurt dışı ile iletişimini sağladığını, bugün ise Posta Dairesi’nin bastığı pullarla KKTC’nin tanıtımına önemli katkıda bulunduğunu ifade etti.

Arıklı, “Posta Dairesi’nin tasarımını yapıp satışa sunduğu pullar, dünyanın dört bir yanına ulaşıyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarihini, doğasını ve kültürünü tanıtıyor. Bir çok yabancı ülkeden filateslistler bu pullara büyük ilgi duyuyor. Bu bizim için oldukça gurur verici” dedi.

Arıklı, Posta Dairesi’nin bakanlığa bağlı daireler arasında özel bir yere sahip olmakla birlikte Kıbrıs Türkü’nün kurduğu ilk resmi daire olduğunu belirterek, Posta Dairesi tarafından verilen hizmetin kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için gerekli desteğin sağlanacağını kaydetti.

Kabulde Posta Dairesi Müdürü Örs tarafından Bakan Arıklı’ya, Posta Dairesi’nin 2008 Pul Albümü hediye edildi.

Kabul sırasında Örs’e Kıbrıs Türk Filateli Derneği Başkanı Sedat Çomunoğlu ve Posta Dairesi çalışanları eşlik etti.