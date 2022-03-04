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Arıklı: Reformları Birlikte Hayata Geçireceğiz

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Arıklı: Reformları Birlikte Hayata Geçireceğiz
Arıklı: Reformları Birlikte Hayata Geçireceğiz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cafer Gürcafer başkanlığındaki Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği heyetini kabul etti.

Kabulde konuşan Bakan Arıklı, inşaat sektöründeki sıkıntıları iyi bildiğini, bir çok alanda olduğu gibi inşaat sektöründe de yapısal dönüşümün sağlayacak ciddi reformlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Arıklı, inşaat sektörü için büyük sorun teşkil eden istimlak yasasının çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncellenmediğini, döviz nedeniyle artan maliyetlerden dolayı kamu ihale bedelleri ile ilgili mevzuat değişikliğe gidilmesi gerektiğine işaret ederek “Girne-Alsancak yolunun tamamlanması için açılan ihale bedeli 12 milyon TL idi. Şimdi bu meblağ yükselmiş durumda” dedi.

Bakan Arıklı, ülkenin ve inşaat sektörünün sorunlarını birlikte çözeceklerini belirterek “bu dönem 4-5 yıllık istikrarlı bir dönem olacak. Bu dönemde de ihtiyaç olan yasal değişiklikleri yapacağız. Siz de katkı koyup destek vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ise inşaat sektörünün ülke ekonomisi için oldukça önemli olduğunu, siyasetteki istikrarsızlıktan dolayı sektörde ve ülkede çözülemeyen bir çok sorun bulunduğunu, sektörün sorunlarının çözümü konusunda birliğin üzerine düşeni yaptığını ifade etti.

Gürcafer, inşaat sektöründe denetim eksikliğinin bulunduğunu, bunun da çok pahalıya mal olduğunu belirterek hem sektöre güven tesis etmek hem de genç mimar ve mühendislere istihdam olanağı sağlamak için acil mevzuat değişikliğine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Gürcafer, “Temennimiz beş yıl görevde kalmanız ki bizler de gerekenlerin tümünü hayata geçirelim” dedi.

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