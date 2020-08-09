Arıklı: “Sayın başbakan ensenizdeyiz geliyoruz”

YDP Olağanüstü Kurultay’ında konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, “Daha ne vereceksin sayın Akıncı, hangi tavizleri vereceksin. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2 zihniyet yarışacak, 50 yıldır federasyonu getiremediler, bıraksınlar biz başaralım” ifadelerini kullandı.

“KKTC’YE BİR ŞANS VERİLMESİNİ İSTİYORUM”

“Bir taraftan BM parametrelerine bağlıyız diyeceksiniz, hem de KKTC’yi yaşatacağız diyeceksin, ikisi bir arada olmaz” diyen Arıklı, KKTC’yi nasıl tanıtacaklarını iyi bildiklerini, yıllarca yurtdışında KKTC’yi temsil ettiğini, KKTC’yi tanıtmak istediğini, KKTC’ye bir şans verilmesini istediğini belirtti.

“ANAVATANA ANCAK ANAVATANA İNANANLAR GİDEBİLİR”

A planı olan federasyonun iflas ettiğini, şimdi sırada B planı olduğunu ve o B planının da KKTC’nin tanıtılması olduğunu vurgulayan Arıklı, “Anavatana ancak Anavatana inananlar gidebilir, ABD bir plan yapsa Arıklı’yı çağarabilir mi? Çağıramaz” dedi.

“MARAŞ KONUSUNUN DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELMESİ SEVİNDİRİCİ”

Maraş’ın eski kullanıcılarına açılması konusunun, şu anda devlet politikası haline geldiğini işaret eden Genel Başkan Arıklı, “Uygulayıcısı kim olursa olsun YDP’nin projesi olan Maraş konusunun devlet politikası olması sevindirici. Uygulayıcısı kim olursa olsun; şu andaki hükümet de olsa alkışlarız” şeklinde konuştu.

“PANDEMİ HASTANESİ EKSİĞİMİZ”

Güçlü bir iktidar vurgusu yapan Erhan Arıklı, pandemi döneminde yapılanları doğru bulduklarını, pandemi hastanesinin olduğunu, ancak hükümetin ekonomiyi başarılı götüremediğini söyledi ve işsizliğin arttığını, evine ekmek götüremeyen, kiralarını ödeyemeyenler olduğunu, hükümetin para olduğu halde bin 500 TL’yi ödeyemediğini ifade etti.

“SATATÜKO DÜZENİNİ, KURANLARIN BAŞINA GEÇİRECEĞİZ”

YDP’nin iş başına geldiğinde satatüko düzenini, kuranların başına geçireceğini işaret eden Arıklı, ehliyet ve liyakata dayanmayan istihdamlar olduğunun altını çizdi. Haksız istihdam yapmakla seçim kazanılamayacağını anlatan Erhan Arıklı, KKTC’nin gelecek nesli düşünecek politikalara ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

“YENİ BİR KAMPANYA İLE ÜYE SAYIMIZI 10 BİNE ÇIKARACAĞIZ”

KKTC’nin 2021’den sonra Ortadoğu’nun yıldızı olacağını belirten Arıklı, “Yeter ki bize güç ve destek verin” şeklinde konuştu. Meclis’te nasıl muhalefet yapılacağını herkese gösterdiklerini, şimdi ise fikirlerin icraata geçme zamanı olduğunu aktaran Erhan Arıklı, “Şu anda üye sayımız 7 bin 500, yıl sonuna kadar yeni bir kampanya ile üye sayımızı 10 bine çıkaracağız” dedi.

Başbakan’a hitap eden Arıklı, “Şu anda Sayın Başbakan’ın partisi birinci parti, ama merak etmeyin Sayın Başbakan ensenizdeyiz geliyoruz” ifadelerini kullandı.