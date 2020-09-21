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Arıklı: “Seçmen siyasete tepki için sandığa gitmeyecek… seçim ertelenmeli”

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“Bu durumda seçmen hükümet ortakları başta olmak üzere siyaset kurumuna tepki olsun diye sandığa gitmemeyi ciddi olarak gündemine almış durumdadır” dedi.
Arıklı: “Seçmen siyasete tepki için sandığa gitmeyecek… seçim ertelenmeli”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, halkın tepki olarak sandığa gitmemeyi ciddi olarak gündemine aldığını savunarak hükümeti, seçimleri erteleme ve ekonomik sorunlarla daha fazla ilgilenme konusunda son kez uyardıklarını açıkladı.

Arıklı hükümeti eleştirdiği yazılı açıklamasında, “Artan yerel bulaş halkı ciddi bir paniğe sokarken, aylardan beri süregelen ekonomik kriz, binlerce insanımızı işsiz bırakmış, borçlu olan on binlerce kişi tefeci bankaların insafına terk edilmiştir. Öte yandan bir türlü durdurulamayan dövizin yükselişi ülkemizi tam bir kaosa sokmuştur” ifadelerini kullandı.

Hükümetin bu sorunlarla uğraşması gerekirken, seçimden başka bir şey düşünmediğini öne süren Arıklı, “Bu durumda seçmen hükümet ortakları başta olmak üzere siyaset kurumuna tepki olsun diye sandığa gitmemeyi ciddi olarak gündemine almış durumdadır” dedi.

Sandığa gitme oranının yüzde 50’lerin altında kalması halinde, seçim sonuçlarının tartışılır hale geleceğini bunun sorumlusunun ise hükümet ortakları olacağını savunan Arıklı, hükümeti, seçimi erteleme ve ekonomik sorunlarla daha fazla ilgilenme konusunda son kez uyardıklarını belirtti.

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