Arıklı: Sıkıntılar var, Başbakan da görüyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, önümüzdeki hafta takvimlendirilmiş hükümet programının neresinde olduklarını tespit etmek için 3 parti genel başkanının katılacağı bir toplantı talep edecek.

Partisinden yapılan açıklamaya göre YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP Güzelyurt İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği pazar kahvaltısına katıldı.

Arıklı toplantıda, "DP ve YDP olarak bu hükümete girerken takvimlendirilmiş bir hükümet programı şartı ile girmiştik. Aradan epeyce zaman geçti. Hükümet olarak bu programın neresindeyiz? Halka verdiğimiz sözlerin ne kadarını tutabildik? Bunu masaya yatırmak istiyoruz...." dedi.

-"Sıkıntılar var, Başbakan da görüyor... Biz olmadan da bu hükümet devam eder..."

Arıklı, önceki dönemde hükümetin çeşitli sebeplerle randımanlı çalışamadığını, UBP ve DP’ nin kurultaylarını yaptıklarını, artık icraat yapmanın önünde herhangi bir engel kalmadığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti;

"İcraatta sıkıntılarımız olduğu gibi 3 partinin imzaladığı koalisyon protokolünde de sıkıntılar var. Bunu Sayın Başbakan da görüyor. Bu sıkıntılar şimdiye kadar anlaşılabilirdi. Ama artık kurultay bittiğine ve partideki dağınıklık ortadan kalktığına göre Sayın Başbakan ipleri eline almalı.

Bu hükümet, Ünal Üstel hükümetidir. Başarı da başarısızlık da onundur. Zaman su gibi akıp geçiyor. İnsanların sıkıntıları ise her geçen gün artıyor. Bu hükümet günü idare edelim diye kurulmadı. DP’yi bilmem ama YDP olarak biz, bulunduğumuz makamda iş yapamayacağımıza, faydalı olamayacağımıza kanaat getirdiğimiz anda ki o noktaya çok yaklaştık, Sayın Başbakan’dan affımızı ister hükümetten çekiliriz. Haaa... biz hükümetten çekilirsek, hükümette herhangi bir kriz olmaz. Hükümet bizsiz de iki partili olarak yoluna rahatlıkla devam eder. Bu yüzden muhalefetin heyecanlanmasına gerek yok..."