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Arıklı: "Toplum bilinçli olarak gerildi"

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Yeniden Doğuş Partisinden bir heyet bugün Polis Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek son günlerde yaşanan tartışmalardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek çiçek takdim etti.
Arıklı: "Toplum bilinçli olarak gerildi"

Zaroğlu’nun aracını durdurup ceza yazan Polis memurlarının da hazır olduğu ziyarette konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, kamuoyunda yanlış bir bilgilendirme ile ajistasyon yapıldığını, toplumun bilinçli olarak gerildiğini söyledi ve bunun birlik ve beraberliğimize sekte vurduğunu ifade etti.

Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun görevli polislere ceza yazıp görevlerini yaptıkları için teşekkür edip ellerini sıktığını ama kamuoyunda sanki de aracı durdurup ceza yazdıkları için tepki gösterdiği algısının oluşturulduğunu iddia etti.

Arıklı konuşmasına şöyle devam etti; “YDP olarak Meclis kürsüsünde polis teşkilatımızın özlük hakları konusunda eksiklik ve ihtiyaçlarını sürekli dile getiren bir partiyiz. Polis teşkilatımızın sıkıntılarını dile getirmeye ve Hükümeti bu konuda tedbir almaları konusunda zorlamaya devam edeceğiz. Dolayısı ile YDP’yi polislere karşı imiş gibi gösteren propagandayı red ediyoruz” dedi.

 “Polislerimizin yoğun bir baskı altında olduklarını ve zor şartlarda görev yaptıklarını biliyoruz. Ama polis okulunda, ‘ Toplum psikolojisi, kamu yönetimi  ve halkla ilişkiler’ konusunda ayrı bir ders konulup polislerimizin eğitimlerinin daha mükemmel olmasını istiyoruz…” diyen Arıklı, herkesin sorumluluk içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Ziyaret çiçeklerin takdimi ile sona erdi.

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