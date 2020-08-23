Arıklı "Yarım asırdır dinlediğiniz federasyon masalını artık bitirin"

Yeniden Doğuş Partisi yeni kampanya döneminin ilk kitle toplantılarını Alayköy ve Yılmazköy'de gerçekleştirdi.

Alyaköyde konuşan YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, YDP nin Cumhurbaşkanlığını istediğini ve alacağını söyleyerek; " Üye sayısı açısından en büyük ikinci partisiyiz. 7500 üyemiz 5 oy getirse, bu seçimi rahat alırız. Almamız için her şeye sahibiz. Seçmen bizde, teşkilat bizde, fikir, proje bizde, enerji, heyecan bizde. Adayımızın diğer adaylardan fazlası var eksiği yok. Biz bu seçimi alacağız, başka yolu yok" dedi.

Seçim Komite Başkanı Turan Büyükyılmaz ise yaptığı konuşmada; "YDP geçen seçimlerde en yüksek oyu Alayköy'den almıştı. Bu oyu bu sefer katlayacağız" dedi.

YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı; "Bu halka 46 yıldır federasyon masalı anlatanlara artık inanmayın. KKTC ye inananlara bir şans verin. Ne kaybedersiniz?" dedi.

Yılmazköy'de de bir konuşma yapan Arıklı burada Cumhurbaşkanı Akıncıya göndermede bulunarak;" Grand Montanadaki fiyaskodan sonra 'Bu benim neslimin son denemesi idi. Başaramadık' demedin mi? Şimdi ne oldu da yeni bir deneme için, bir şans daha istiyorsun?" diye sordu.

YDP bu akşam Esentepe ve Bahçeli, yarın akşam ise Değirmenlik de kitle toplantıları gerçekleştirecek.