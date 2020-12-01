ARIKLI: “YDP, Halkın Faydasına Olan Her Şeye Destek Verir”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Arıklı programda yaptığı hükümet kurma çalışmaları konusundaki değerlendirmelerde, “kamu reformu konusunda da bizim ilkelerimiz var. Biz onları da masaya koyacağız. Çünkü yıllardır konuşulanlar konusunda, tek bir adım atılmadı. İhtiyaç olunan konularda biz dışarıdan da destek verebiliriz. Biz UBP’ye de zaman zaman dışarıdan destek verdik. Biz YDP olarak, iktidardan ne gelirse gelsin biz reddedelim durumunda değildir. Halkın faydasına olan her şeye destek veren bir siyasi partidir” dedi.