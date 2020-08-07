Arıklı, YDP PM’nin 50’den 175’e çıkarıldığını duyurdu: “Önemli olan kişiler değil, YDP’dir”

YDP Genel Başkanı Arıklı, parti içi rekabeti azaltmak adına Parti Meclisi'nin 50'den 175'e çıkarıldığını duyurarak “Önemli olan kişiler değil, YDP’dir” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Parti Meclisi sayısının 50’den 175’e çıkarılmasına karar verildiğini, böylece parti içi kırılmaların önüne geçilmesini amaçladıklarını aktardı.

“ÖNEMLİ OLAN KİŞİLER DEĞİL YDP’DİR”

Arıklı, parti üyelerine yaptığı çağrıda, “kişilerin değil YDP'nin önemine” vurgu yaparak tüm üyeleri kurultaya katılmaya davet etti.

Arıklı’nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

“Değerli YDP üyeleri,

Bugün yapılan parti meclisi toplantısında, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve hemen arkasından yapılması muhtemel erken genel seçimler düşünülerek, geçici bir tüzük değişikliği yapılmasına ve Parti Meclisi sayısının 50’den 175’e çıkarılmasına karar verilmiştir.Böylece muhtemel bir parti içi kırılma ve küskünlüklerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.Zaten 6 ay sonra partimizin olağan genel kurulu yapılacağından seçim yarışı 6 ay sonraya ertelenmiştir.Şimdi artık birlik ve beraberlik içerisinde Pazar günkü kurultayımızı bir şölen içerisinde yapıp cumhurbaşkanlığı seçimlerine yeniden start verme zamanıdır.

Önemli olan kişiler değil YDP’dir.

Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda buluşmak üzere...”