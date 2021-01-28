Arıklı’dan kendini eleştiren HP’li Manavoğlu’na gönderme

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, BRT'de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ programına katılarak, açıklamalarda bulunmuştu.

Erhan Arıklı bu açıklamaların ardından sosyal medya hesabından bu haberi paylaşarak.

''Açık olan büyük marketlerde, gıda ve temizlikçi maddelerinin dışında satış yerlerinin kapanmasını istediğim için mi acaba bu celallenme...?

İyi de ben dışarda ayakkabıcıları, konfeksiyoncuları, kafeleri vs. kapatacağım. Senin marketin hepsini satacak.

Adalet mi bu a Gülşah?'' paylaşımında bulundu.

Manavoğlu Lefkoşa da ve Mağusa da faaliyet gösteren Önder AVM’nin sahibi ve işletmecisi...

MANAVOĞLU NE DEMİŞTİ?

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, BRT'de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ programına katılarak, açıklamalarda bulunmuş vakalardan Arıklıyı sorumlu tutmuştu.

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