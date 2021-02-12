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Arıklı:Elektrik ve girdi maliyetleri temel sıkıntılarımız arasındadır

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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Sanayi Odası yetkilileri ile bir araya geldi.
Arıklı:Elektrik ve girdi maliyetleri temel sıkıntılarımız arasındadır

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Sanayi Odası yetkilileri ile bir araya geldi.

Toplantıda sanayicilerin sorunları ve fonlar ile ilgili görüşler değerlendirildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk piyasayı ucuzlatmaya destek verme arzusunda olduklarını fakat bunun yöntemi konusunda karşılıklı anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Avunduk, fonları düşürerek hayatı ucuzlatmanın doğru bir yaklaşım olmadığının da altını çizdi.

“Elektrik ve girdi maliyetleri, ekonomimizin küçük oluşu ölçek sorunumuz temel sıkıntılarımız arasındadır” diyen Avunduk, ülkede sanayicilerin ve üretimin olmamasının  rekabeti azaltarak fiyatların artmasına sebep olduğu uyarısında bulundu.

Avunduk, sanayicilerin pandemi sürecinde çok sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek “Bazı ürünleri paramızla bulamadık tırlarımızı getiremedik ama burada gördüğünüz bu üreticiler üretime devam ederek halkımızın ana ihtiyaçlarını giderdiler. dedi.

ARIKLI

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı ise, “Üretiminden kopuk toplum kendi ayakları üzerinde duramaz” diyerek siyasete girmeden önce de sonra da kendisinin duruşunun bu yönde olduğunu kaydetti.

Arıklı, “Hepimizin bildiği gibi sizler istihdam yapan vergi veren iş insanlarısınız ve desteklenmesi gereken en önemli sektörsünüz” diyerek  inancının sonsuz olduğunu belirtti.

“Sanayiciler ve üretenler ile ilgili iş birliğimiz artarak devam edecektir”” diyen Arıklı sanayicilerin gereksiz telaşa kapıldıklarını fon konusunda geniş çaplı bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Arıklı, “Şunu da bilmenizi isterim ki, bu çalışma sizlerin zararına olmayacak çalışmalardır, üretimden kopan dışa bağımlı bir toplum yaratmak amacımız olamaz, rahat olunuz  ama sizden ricam piyasanın ucuzlatılması konusunda bizimle iş birliği yaparak var olan çalışmalarınızı arttırınız” dedi.

Arıklı Güvercinlik’te ihracata dayalı bir organize sanayi alt yapısını kurmak için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyerek mevcut sanayi bölgelerinin de altyapısını güçlendirmek için Türkiye’den kaynak aradıklarını söyledi.

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