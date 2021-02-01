  • BIST 1.485
  • Altın 434,246
  • Dolar 7,2391
  • Euro 8,7767
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKACovid-19 KKTC : Pilli, 38 vaka var

Arıklı:''Eskiden Başbakan da Köylü de aynı maaşı alıyordu''

» »
Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı BRT’de katıldığı canlı yayında hazırlanmakta olan ekonomik paketlerle ilgili bilgi verdi.
Arıklı:''Eskiden Başbakan da Köylü de aynı maaşı alıyordu''

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı BRT’de katıldığı canlı yayında hazırlanmakta olan ekonomik paketlerle ilgili bilgi verdi.

Arıklı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Geçmişteki paketlerden ders alınarak…

“Paketler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Uzmanlar ve bürokratlar çalışıyor. Geçmişteki paketlerden ders alınarak bir yol haritası çizilmeye çalışılıyor. Bugün ardı ardına toplantılar yapıp yarına son şeklini verip ya Salı öğleden sonra ya da Çarşamba Başbakan tarafından açıklanacak”.

Muhalefet de sürecin içerisinde

Arıklı, bu dönemde muhalefet parti başkanlarının da çalışmaların içerisinde olduğunu belirterek,  sıkıntıların paylaşarak azalabileceğini belirtti:

“Muhalefetteki parti başkanlarıyla birlikte bu süreci yürüttüklerini de söyleyen Arıklı, onların düşüncesini de alarak bir takım çalışmalar yapmakta büyük bir fayda var. Ülke pandemiden dolayı top yekün bir sıkıntı içerisinde. Ne kadar çok paylaşırsak o kadar hafif olur.. Bu sürecin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Azami konsensüs sağlamaya çalışıyoruz. Alınacak tedbirlerin geniş kesimlere yayarak almaktır önemli olan. Bundan dolayı muhalefetin desteğine ciddi şekilde ihtiyaç var. Popülizm yapmak çok kolay ama bu dönem öyle bir dönem değil.”

“Hedef kitle işini kaybetmiş, kirasını ödeyemeyen, elektrik parasını ödeyemeyen kişilere devletin şefkatli elini uzatabilmek. Zenginden alıp fakire üleştirme ve fedakarlık dönemindeyiz.  1963-1974 döneminde herkes 30 Kıbrıs Lirası alıyordu, Başbakan da köylü de… Adaletli olmalıyız, bir kesimi kollayıp bir diğerini ezersek bu adaletli olmaz. Bu konuda da gördüğüm kadarıyla tüm bakan arkadaşlar da hemfikir. “

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı'dan kaza geçiren KIB-TEK çalışanına ziyaret01 Şubat 2021 Pazartesi 09:39
  • PGM'den sürücülere önemli duyuru01 Şubat 2021 Pazartesi 09:35
  • KTOEÖS'ten EBA-AKSA benzetmesi01 Şubat 2021 Pazartesi 09:31
  • KTTTB hükümetten 7 Talepte bulundu01 Şubat 2021 Pazartesi 09:25
  • Tarım Bakanlığı'ndan üreticilere duyuru!01 Şubat 2021 Pazartesi 09:21
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 1 Şubat Pazartesi)01 Şubat 2021 Pazartesi 09:09
  • Tandoğan Yalkut yazdı..."Sağlık Olsun"01 Şubat 2021 Pazartesi 08:03
  • Atakan'dan Arıklı'ya gönderme...."bulunduğu makamın ağırlığını da kaldırabilme gerek"31 Ocak 2021 Pazar 23:39
  • Başbakan Saner'den Bankalardaki Mevduatlarla ilgili açıklama...31 Ocak 2021 Pazar 22:43
  • CTP'li Toros'tan önemli ekonomik paket açıklaması31 Ocak 2021 Pazar 21:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti