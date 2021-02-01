Arıklı:''Eskiden Başbakan da Köylü de aynı maaşı alıyordu''

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı BRT’de katıldığı canlı yayında hazırlanmakta olan ekonomik paketlerle ilgili bilgi verdi.

Arıklı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Geçmişteki paketlerden ders alınarak…

“Paketler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Uzmanlar ve bürokratlar çalışıyor. Geçmişteki paketlerden ders alınarak bir yol haritası çizilmeye çalışılıyor. Bugün ardı ardına toplantılar yapıp yarına son şeklini verip ya Salı öğleden sonra ya da Çarşamba Başbakan tarafından açıklanacak”.

Muhalefet de sürecin içerisinde

Arıklı, bu dönemde muhalefet parti başkanlarının da çalışmaların içerisinde olduğunu belirterek, sıkıntıların paylaşarak azalabileceğini belirtti:

“Muhalefetteki parti başkanlarıyla birlikte bu süreci yürüttüklerini de söyleyen Arıklı, onların düşüncesini de alarak bir takım çalışmalar yapmakta büyük bir fayda var. Ülke pandemiden dolayı top yekün bir sıkıntı içerisinde. Ne kadar çok paylaşırsak o kadar hafif olur.. Bu sürecin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Azami konsensüs sağlamaya çalışıyoruz. Alınacak tedbirlerin geniş kesimlere yayarak almaktır önemli olan. Bundan dolayı muhalefetin desteğine ciddi şekilde ihtiyaç var. Popülizm yapmak çok kolay ama bu dönem öyle bir dönem değil.”