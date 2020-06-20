Arıklı:Gelin hükümete güvensizlik önergesi verelim

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı BRT’de 18. Saat programına katılarak cumhurbaşklanlığı seçimi ve kabine değişimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erhan Arıklı, önümüzdeki haftadan itibaren ana gündem maddelerinden bir tanesinin hükümete yönelik güvensizlik önergesi vermek olacağını söyledi. .

Arıklı, “Büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta şayet Meclis tatile girmezse hükümete bir güvensizlik önergesi verebiliriz. O zaman UBP’deki mualif görülen kişilerin gücünü veya samimi olup olmadıklarını anlayabiliriz. Henüz daha diğer muhalefet partileri ile görüşmedim. Ancak önümüzdeki haftadan itibaren ana gündem maddelerinden bir tanesi bu olacak. Ben diğer siyasi muhalefet parti genel başkanlarına bu fikrimi söyleyeceğim. Gelin bir güvensizlik önergesi verelim. Hükümeti bir kez daha tartışalım. Yani hükümetin bu tartışmalı pozisyonu ve güvensiz tavırları ile icraatlarında başarılı olabileceklerini zannetmiyorum. Haziran sonu itibarı ile şayet Meclis tatile girerse bir kaç aylık süre kazanmış olacaklar. Muhalefetin olmadığı, Meclis’in çalışmadığı bir dönem ama orda da Meclis’in zaman zaman Meclis Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabileceği durumlar olacak” dedi..

Arıklı, köklü siyasi parti olan Ulusal Birlik Partisi’nin Halkın Partisi’nin oyuncağı olduğunu iddia etti.

Erhan Arıklı, “Halkın Partisi UBP’den 3’üncü kelleyi alarak yoluna devam ediyor. Şimdi UBP gibi köklü bir siyasi parti, Meclis’in en büyük grubuna sahip bir parti 9 milletvekiline sahip HP’nin elinde bu şekilde oyuncak olursa UBP’lilerin elbette bunu sorgulayacağını düşünüyorum” dedi. .

Bir soru üzerine Arıklı, Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda Özersay’ın zafer kazanmış komutan edasında olduğunu öne sürdü.

Arıklı, “Toplantıda Kudret Özersay zafer kazanmış komutan edasında gerçekten müthiş bir başarı kazanmış kişi görüntüsünde son derece motive olmuş durumda idi. Sayın Ersin Tatar ise tam aksi bir yara daha almış, motivasyonu tamamen kaybetmiş, yenik bir komutan havasında böyle bir durum var idi” dedi.

YDP Genel Başkanı Arıklı, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın siyasi hayatını karartan kişilerle kurulan hükümete bu saatten sonra hala daha sessiz sedasız destek vermesinin akıl karı olmadığını savundu.

Arıklı, “Geçmişte’te Aytaç Çaluda’ya sitem ettim. Meclis’te kendisini bir tek savunan idim. Hem Hüseyin Özgürgün’ü hem de Aytaç Çaluda’yı Meclis’te savunan tek ben oldum. Çaluda’ya senin kelleni isteyen siyasi hayatını karartan kişilerle kurulan bu hükümete onay veriyorsun. Bu nasıl etik anlayıştır Aytaç bey? dedim. O da parti disiplini falan dedi. Şimdi aynı şey bir bakıyorsun önüne geliyor bu saatten sonra Aytaç Çaluda’nın hala daha bulunduğu yerde kalması ve bu hükümete sessiz sedasız destek vermesi akıl kârı değil” şeklinde konuştu.

Arıklı, şuanda ekonomik paketi tartışmak gerekirken ortada olan çok ciddi skandalı konuşmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Arıklı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı haftanın ertesinde hükümetin de fiilen bitmiş olacağını söyledi.

YDP Genel Başkanı Arıklı konuşmasında şu ifadelere yer verdi.

“Kıbrıs dedikoduyu seven bir yer. Ortada da ciddi bir ihmal var. Sadece bütün suçları Ünal Üstel’e yıkarak bu işin günah keçisi olarak ortaya atılması elbette ki Ünal Üstel’i de gardını almaya zorlayacak. Daha önce Hüseyin Özgürgün’e, Çaluda’ya şimdi de Üstel’e yapılan benzer muamele ile 30 milletvekiline sahip hükümet demek ki şuanda 27’ye düştü. Peki bir başka kişi daha var. O da gerçekten rencide edilen Faiz Sucuoğlu. Faiz Sucuoğlu başarısız mı arkadaş? Hayır. Ersin Tatar Faiz Sucuoğlu’nu muhtemel rakip olarak görüyor. Bana rakip olan birisini de hazır fırsattan istifade bakanlıktan alayım ve onun yerine de bana yakın birisini ataym dediğinde etti mi 4. Yani hükümet 26’ya mı düştü. Başka kırgın milletvekilleri de var. Mesela Önder Sennaroğlu. O da kırgın ve küskün. Meclis’te ben onun pozisyonunu biliyorum. Yani bu hükümet kafalarda bitmişti. O bitmiş hükümetin ilanı bekleniyordu. O ilan bir türlü yapılamadı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ister Ekim’de ister Ağustos’ta yapılsın ertesi hafta bu hükümet fiilen bitmiş olacak. Şimdi bunu herkes biliyor ve görüyor. Bu hükümet kafalarda bittiğine göre kardeşim siz niçin bir kelle, iki kelle alarak ısrarla yola devam etmek istersiniz? Yani koltuk sevdası gerçekten çok kötü bir sevdadır. İnsanlar yol arkadaşlarını koltuk sevdası uğruna bu kadar kolay harcarlarsa çok kısa bir süre içerisinde sen de harcanırsın”