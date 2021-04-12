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Arıklı:Şimdi bakanlıktaki icraatlara ve erken seçime odaklanacağız

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Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) dün gerçekleşen kurultayında yeniden Genel Başkan seçilen Erhan Arıklı, parti içi yarışın son bulmasının ardından Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndaki icraatlara ve erken seçime odaklanacağını belirtti.
Arıklı:Şimdi bakanlıktaki icraatlara ve erken seçime odaklanacağız

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) dün gerçekleşen kurultayında yeniden Genel Başkan seçilen Erhan Arıklı, parti içi yarışın son bulmasının ardından Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndaki icraatlara ve erken seçime odaklanacağını belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partililere seslendi ve “Değerli dava arkadaşlarım. Bana, kaybedenin olmadığı bu yarışı önde bitirme onuru verdiğiniz için sizlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu onuru bana yaşatan, hiç bir karşılık beklemeden gece gündüz uğraşan, benim bıraktığım propaganda boşluğunu dolduran ve böylece partisine ve bana sahip çıkan bütün isimsiz kahramanlarımı saygı ile selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Artık bu yarış bitti. Şimdi hedefte, elimizde tuttuğumuz Ekonomi ve Enerji Bakanlığında önemli icraatlara imza atmak, Kıb-Tek başta olmak üzere ülkede yolsuzluğu meslek haline getirmiş olanların başına balyoz gibi inmek var. Bilindiği gibi yakın bir tarihte erken genel seçimler var. Artık hedefimizde bu seçimlerden partimizi en güçlü Parti haline getirmek var.” dedi.

Arıklı paylaşımına şöyle devam etti:

“Kurultay süreci geride kalmıştır. Kurultayımızda gergin bir kampanya yapıldığı bir gerçek. Bu kampanya süresince hepimiz bir takım istenmedik sözler söylemiş, birbirimizi kırmış olabiliriz.

Kardeşlik hukuku içerisinde bu kırgınlıkları süratle geride bırakıp, açılan yaraları sarmamız gerekiyor.

Bunu yaparken de, bu süre içerisinde başka partilerden içimize sızan ve bizi birbirimize düşürmeye çalışan, bunda da büyük ölçüde başarılı olan bir kaç yüz ajan-provakatörü içimizden temizlememiz gerekiyor. Umarım biz göndermeden bu malum şahıslar kendiliklerinden bu gemiyi terk ederler.

Yarın Parti Meclisi oy sayımının ardından, hafta içinde toplanacak Parti Meclisimiz, yeni Genel Sekreterimizi ve MYK mızı seçecek… Yeni yönetim, partimizi yeniden organize edecek ve daha da büyütmek için sahaya inecektir … Bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinize bir kez daha teşekkür ediyor ve sizleri Allaha emanet ediyorum.”

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