Arıklı:Taviz vermeyeceğiz

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı Milli Piyango birimindeki yolsuzlukla ilgili bir açıklama yayınladı

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı Milli Piyango birimindeki yolsuzlukla ilgili bir açıklama yayınladı:

Kamuoyunun bilgisinde olan Spor Dairesine bağlı Milli Piyangolar biriminde meydana gelen yolsuzluk iddiaları herkez kadar bizleride üzmüştür.

Bakanlık olarak bugün itibarı ile gerek Sayıştay ,gerek Polis Genel Müdürlüğü gerekse de Mali denetim birimi ile konu ile alakalı yazışmalarımızı yaparak yardım talebimizi ilettik. Bununla beraber Spor Dairesi ve Milli Piyangolar biriminde son üç yıl içerisinde yapılan bütün harcamaların ve kararların mercek altına alınması için görevlendirmemizi de yapmış bulunmaktayız.

Ülke’deki özellikle kamudaki dejenerasyonun farkında olduğumuzu bu ve bunun gibi konularda hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini , olayların çok hızlı bir şekilde araştırılarak sonuçlandırılması için gerekli enerji ve sinerjiyi yaratacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Arşatırma neticelerinin basın yolu ile halkımızla eksiksiz bir şekilde paylaşılacağının da altını çizmek istiyorum.

Saygılarımla

Erhan Arıklı