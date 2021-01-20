  • BIST 1.556
  • Altın 442,614
  • Dolar 7,4466
  • Euro 9,0160
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "11'i yerel 14 pozitif vaka''

Arıklı:Taviz vermeyeceğiz

» »
Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı Milli Piyango birimindeki yolsuzlukla ilgili bir açıklama yayınladı
Arıklı:Taviz vermeyeceğiz

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı Milli Piyango birimindeki yolsuzlukla ilgili bir açıklama yayınladı:

Kamuoyunun bilgisinde olan Spor Dairesine bağlı Milli Piyangolar biriminde meydana gelen yolsuzluk iddiaları herkez kadar bizleride üzmüştür.

Bakanlık olarak bugün itibarı ile gerek Sayıştay ,gerek Polis Genel Müdürlüğü gerekse de Mali denetim birimi ile konu ile alakalı yazışmalarımızı yaparak yardım talebimizi ilettik. Bununla beraber Spor Dairesi ve Milli Piyangolar biriminde son üç yıl içerisinde yapılan bütün harcamaların ve kararların mercek altına alınması için görevlendirmemizi de yapmış bulunmaktayız.

Ülke’deki özellikle kamudaki dejenerasyonun farkında olduğumuzu bu ve bunun gibi konularda hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini , olayların  çok hızlı bir şekilde araştırılarak sonuçlandırılması için gerekli enerji ve sinerjiyi yaratacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Arşatırma neticelerinin basın yolu ile halkımızla eksiksiz bir şekilde  paylaşılacağının da altını çizmek istiyorum.

Saygılarımla

Erhan Arıklı

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YÖDAK Bazı Programlara Onay Verdi20 Ocak 2021 Çarşamba 15:02
  • Mülteci Hakları Derneği:Polis mültecilere ateş açmıştır20 Ocak 2021 Çarşamba 14:31
  • Sonbahar Ve Kış Aylarının En Soğuk Günü Yaşanıyor20 Ocak 2021 Çarşamba 14:30
  • Market poşetinde uyuşturucu sakladılar20 Ocak 2021 Çarşamba 14:28
  • Uyuşturucu zanlısı 2 ay tutuklu kalacak20 Ocak 2021 Çarşamba 14:24
  • KTOEÖS-KTÖS:''Eğitim Bakanlığına Bir Aksa Şirketi mi ?'20 Ocak 2021 Çarşamba 14:21
  • Guterres, Kıbrıs Konusunda İlgili Tarafları En Yakın Tarihte Toplantıya Davet Edeceğini Açıkladı20 Ocak 2021 Çarşamba 14:13
  • 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Komitede 10 Milyar 210 Milyon Tl Olarak Kabul Edildi20 Ocak 2021 Çarşamba 14:10
  • Geçitkale Belediyesi,Aşılama Uygulaması Kararının 6 İlçe Ve 6 Bucakta Yapılacak Şekilde Düzenlenmesi İstendi20 Ocak 2021 Çarşamba 13:52
  • UBP’li vekil Sunat Atun: “BRT şahsıma sansür uyguluyor”20 Ocak 2021 Çarşamba 13:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti