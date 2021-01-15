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Arkadaşlarına Rulette hileyle para kazandırdı

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Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhruddin Kurbanov ve Aziz Davranov’un dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Arkadaşlarına Rulette hileyle para kazandırdı

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhruddin Kurbanov ve Aziz Davranov’un dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı, 2020 Eylül - Aralık ayları ve 2021 Ocak ayı içerisinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Royal Casino isimli iş yerinde slot makine kontrolörü olarak çalışan ve önceden tutuklu bulunan zanlı Muhruddin Kurbanov'un oyun oynattığı elektronik rulet masasında konu iş yerine müşteri olarak gelen Zanlı Aziz Davranov'un oynamış olduğu numaralara rulet topunu hile yaparak kazanmasını sağlayabilmek için numaralara koymak suretiyle para kazanmasını sağlayıp sirkat ettiklerini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve zanlı Muhruddin Kurbanov’un gönüllü ifade verdiğini ve hile yaptığını kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Havva Yorgancı mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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