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Arpa Fiyatında Yeni Düzenleme...Tük, Yemlik Arpanın Bugünden İtibaren 1.70 TL’den Satılacağını Açıkladı

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Yemlik arpanın satış fiyatında düzenlemeye gidildi. Toprak Ürünleri Kurumu'nca (TÜK) 2 TL’den satılan yemlik arpanın kilosu bugünden itibaren 1.70 TL’ye düştü.
Arpa Fiyatında Yeni Düzenleme...Tük, Yemlik Arpanın Bugünden İtibaren 1.70 TL’den Satılacağını Açıkladı

TÜK'ten yapılan açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun hükümet ile gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu sonuçlandığı bildirildi.

Açıklamada, hükümetin, bugünden itibaren yemlik arpanın 1.70 TL/kg’dan satılması için gerekenin yapılmasına karar verdiği kaydedildi.

TÜK Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ile yemlik arpanın peşin fiyatının 1.70 TL/Kg olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, “Hayvan üreticilerimiz, bugünden itibaren yemlik arpayı Toprak Ürünleri Kurumu ambarlarından 1.70 TL/kg’dan satın alabileceklerdir” denildi.

Açıklamada, 21 Aralık’tan itibaren 2 TL’den satışı yapılan arpadaki fiyat farkının ise üreticilere arpa olarak verileceği belirtildi.

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