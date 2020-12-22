Artan Vaka Sayıları İle İskele'de Denetimler Sıklaştı

Koronavirüsü salgınının ülkemizde görülmeye başladı Mart ayından bu yana, yoğun bir mesai harcayan İskele Belediyesi, halkın sağlığını göz önünde bulundurarak, pandemi kuralları çerçevesinde, tedbirlerini sürdürüyor. Halk sağlığından hareketle, son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış nedeni ile denetimlerini sıkılaştıran İskele Belediyesi Zabıta Birimi, bir kez daha İskele Kaymakamlığı ve İskele Polis Müdürlüğü ile ortak bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler 17 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri denetimde İskele’de, özellikle yılbaşı gecesi tercih edilebilecek mekânları mercek altına aldı

İSKELE’DEKİ DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

İskele Belediyesi Zabıta Birimi ekipleri, özellikle son dönemlerde virüsün yayılma hızı ve vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle İskele’de ki denetimlerini sıklaştırdı. İskele Kaymakamlığı ve İskele Polis Müdürlüğü ekipleri ile ortak denetime çıkan Zabıta Birimi, İskele Belediyesi sınırlarındaki özellikle yılbaşı gecesi gidilebilecek restoran ve pastaneleri gözden geçirdi. Covid-19 tedbirleri kapsamında hayati önem taşıyan hijyen, mesafe ve maske denetimi yapan ekipler, işletmelerin işyeri açma ve çalıştırma izin belgelerini, çalışanların sağlık karnelerini, kullanılan ürünlerin imal ve son kullanma tarihlerini, alkollü içki ruhsatlarını inceledi. Herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşmayan ekipler, kuralları dikkate aldıkları için işletmelere teşekkür ettiler.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Konuyla ilgili açıklama yapan İskele Belediyesi Zabıta Birimi Amiri Bilal Dericioğlu, son günlerde, Koronavirüsü salgınında yaşanan artışa dikkat çekti. Özellikle vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyaran Dericioğlu, pandemi kurallarına uymanın hayati önem taşıdığına dikkat çekti. 17 Aralık Perşembe akşamı gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceğini ifade eden Bilal Dericioğlu, esnafa da pandemi kurallarına uymaları çağrısında bulundu. Denetimlere eşlik eden İskele Kaymakamlığı’na ve İskele Polis Müdürlüğü ekiplerine de teşekkür eden Zabıta Amiri, İskele Belediyesi sınırlarında bulunan işletmelerde gördükleri eksiklikleri ya da pandemi kurallarına aykırı hareket edenleri 7/24 Alo Zabıta Hattı üzerinden (0548 810 11 16) kendilerine iletilebileceğini de hatırlattı.